Жителей Новосибирска предупредили об угрозе взлома аккаунта в Telegram

Как рассказали в региональном Следкоме, распространенной схемой является сообщение со ссылкой якобы на активацию премиум-подписки. А также не стоит доверять сообщениям с просьбой о помощи родственникам — если у вас просят занять в долг, или сообщают о том, что близкий попал в беду, лучше позвонить человеку и убедиться в этом лично.