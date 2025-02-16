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Posted 16 февраля, 11:23

Published 16 февраля, 11:23

Modified 16 февраля, 11:25

Updated 16 февраля, 11:25

Мошенник

Жителей Новосибирска предупредили об угрозе взлома аккаунта в Telegram

16 февраля 2025, 11:23
Фото: Изображение Midjourney. Мошенник
Сотрудники СК РФ по Новосибирской области рассказали о новой мошеннической схеме.

Интернет-мошенничество становится все более острой проблемой в Новосибирской области. Мошенники обманывают пользователей мессенджеров, предлагая перейти по сомнительным ссылкам, а затем похищают данные от аккаунта. Если не соблюдать мер предосторожности, злоумышленники смогут даже получить доступ к личным перепискам, фотографиям пользователя.

Как рассказали в региональном Следкоме, распространенной схемой является сообщение со ссылкой якобы на активацию премиум-подписки. А также не стоит доверять сообщениям с просьбой о помощи родственникам — если у вас просят занять в долг, или сообщают о том, что близкий попал в беду, лучше позвонить человеку и убедиться в этом лично.

Правоохранители напоминают: переходить по неизвестным ссылкам, делиться своими персональными данными, паролями, крайне опасно. Для того, чтобы обезопасить свой аккаунт, рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию.

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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мошенники#Мошенник#СК РФ
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