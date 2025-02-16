Жителей Новосибирска предупредили об угрозе взлома аккаунта в Telegram

Posted 16 февраля, 11:23
Published 16 февраля, 11:23
Modified 16 февраля, 11:25
Updated 16 февраля, 11:25
Интернет-мошенничество становится все более острой проблемой в Новосибирской области. Мошенники обманывают пользователей мессенджеров, предлагая перейти по сомнительным ссылкам, а затем похищают данные от аккаунта. Если не соблюдать мер предосторожности, злоумышленники смогут даже получить доступ к личным перепискам, фотографиям пользователя.
Как рассказали в региональном Следкоме, распространенной схемой является сообщение со ссылкой якобы на активацию премиум-подписки. А также не стоит доверять сообщениям с просьбой о помощи родственникам — если у вас просят занять в долг, или сообщают о том, что близкий попал в беду, лучше позвонить человеку и убедиться в этом лично.
Правоохранители напоминают: переходить по неизвестным ссылкам, делиться своими персональными данными, паролями, крайне опасно. Для того, чтобы обезопасить свой аккаунт, рекомендуется установить двухфакторную аутентификацию.