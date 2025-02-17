Бастрыкин заступился за жителей аварийного дома в Новосибирске

Posted 17 февраля, 13:47
Published 17 февраля, 13:47
Modified 17 февраля, 13:49
Updated 17 февраля, 13:49
Собственники дома на ул. Красный Факел пожаловались на износ здания: разрушенный фундамент, межэтажные перекрытия, трещины в стенах, неудовлетворительное состояние инженерных систем. Здание признали непригодным для жизни еще в 2018 году. Однако жильцов не расселили в новые квартиры в установленный срок — 2024 год.
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Ранее глава СК РФ потребовал проверить невыплату зарплат сотрудникам в Новосибирске.