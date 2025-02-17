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Posted 17 февраля, 13:47

Published 17 февраля, 13:47

Modified 17 февраля, 13:49

Updated 17 февраля, 13:49

Новосибирцы вынуждены жить в аварийном доме

Бастрыкин заступился за жителей аварийного дома в Новосибирске

17 февраля 2025, 13:47
Фото: 1MI. Новосибирцы вынуждены жить в аварийном доме
Глава СК РФ затребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома на ул. Красный Факел.

Собственники дома на ул. Красный Факел пожаловались на износ здания: разрушенный фундамент, межэтажные перекрытия, трещины в стенах, неудовлетворительное состояние инженерных систем. Здание признали непригодным для жизни еще в 2018 году. Однако жильцов не расселили в новые квартиры в установленный срок — 2024 год.

По обращениям новосибирцев, Бастрыкин повторно затребовал доклад о ходе уголовного дела.

Ранее глава СК РФ потребовал проверить невыплату зарплат сотрудникам в Новосибирске.

Бастрыкин проверит жалобы жильцов многоквартирного дома в Новосибирске
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#София Самарина#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#ЖКХ#Уголовное дело#Следственный комитет#Александр Бастрыкин
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