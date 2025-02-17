Чемпион из Новосибирска Роман Власов травмировался на шоу «Титаны»

Несмотря на травму, переломов и вывихов удалось избежать. Власову оперативно оказали первую помощь, после чего он вернулся к участию. Таким образом, он демонстрирует не только спортивную выносливость, но и силу духа, продолжая борьбу даже после травмы. Его команда с Кикиной заняла второе место, что позволило избежать риска выбывания. Власов и Кикина остаются в числе фаворитов, несмотря на сложности. Ранее Анна едва не выбыла из-за слабых результатов в велозаездах, но смогла восстановить позиции.