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Posted 17 февраля, 08:03

Published 17 февраля, 08:03

Modified 17 февраля, 08:05

Updated 17 февраля, 08:05

Сибиряк на шоу

Чемпион из Новосибирска Роман Власов травмировался на шоу «Титаны»

17 февраля 2025, 08:03
Фото: ТНТ. Сибиряк на шоу
Спортсмен из Новосибирска Роман Власов получил травму на известном шоу, о чем рассказали представители телеканала ТНТ.

В новом выпуске спортивного шоу «Титаны» (16+) на ТНТ, вышедшем 16 февраля 2025 года, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов получил серьёзную травму во время экстремального испытания. Вместе с новосибирской космонавткой Анной Кикиной он продолжает бороться за главный приз проекта — 10 млн рублей.

Участникам предстояло проверить выносливость, удерживаясь на гимнастических кольцах с использованием каната. После 20 минут соревнования канаты запретили, и атлеты могли полагаться только на силу рук. В критический момент Власов потерял хватку и начал падать, при этом его нога застряла в верёвке, что привело к глубокому порезу «почти до кости». Спортсмен отметил: «Почувствовал острую боль, не мог двигаться».

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Несмотря на травму, переломов и вывихов удалось избежать. Власову оперативно оказали первую помощь, после чего он вернулся к участию. Таким образом, он демонстрирует не только спортивную выносливость, но и силу духа, продолжая борьбу даже после травмы. Его команда с Кикиной заняла второе место, что позволило избежать риска выбывания. Власов и Кикина остаются в числе фаворитов, несмотря на сложности. Ранее Анна едва не выбыла из-за слабых результатов в велозаездах, но смогла восстановить позиции.

В проекте уже были травмоопасные эпизоды: например, боец Сергей Калинин потерял зуб при прыжке через бассейн, а Анастасия Смирнова получила ожоги рук.

Инцидент вызвал дискуссии о безопасности формата. Некоторые критикуют чрезмерную сложность заданий, другие отмечают, что риск — неотъемлемая часть экстрим-шоу. Организаторы подчёркивают, что все участники проходят медосмотр, а на площадке дежурят врачи.

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