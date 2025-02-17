Coca Cola, McDonald's и LG — какие зарубежные бренды хотят вернуться в Россию в 2025

После ухода крупных международных компаний с российского рынка в 2022 году многие бренды оставили за собой пустующие ниши, которые были заняты отечественными и азиатскими аналогами. Однако в начале 2025 года на фоне политических изменений и вероятного потепления отношений между Россией и Западом, ряд брендов начали прорабатывать возможности возвращения.