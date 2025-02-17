Coca Cola, McDonald's и LG — какие зарубежные бренды хотят вернуться в Россию в 2025

Posted 17 февраля, 07:23
Published 17 февраля, 07:23
Modified 17 февраля, 07:25
Updated 17 февраля, 07:25
После ухода крупных международных компаний с российского рынка в 2022 году многие бренды оставили за собой пустующие ниши, которые были заняты отечественными и азиатскими аналогами. Однако в начале 2025 года на фоне политических изменений и вероятного потепления отношений между Россией и Западом, ряд брендов начали прорабатывать возможности возвращения.
Одной из самых ожидаемых новостей стало возможное возвращение в Россию брендов, принадлежащих испанскому ритейлеру Inditex. В их число входят: Zara, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius.
По данным зарубежных СМИ, Inditex активно обсуждает с российскими властями возможное возобновление деятельности. Основной причиной ухода в 2022 году стали санкции и политическая нестабильность. Однако спустя два года компания столкнулась с серьезными финансовыми потерями из-за утраты одного из крупнейших рынков.
Если Inditex примет окончательное решение о возвращении, его магазины без проблем займут свои прежние площади, считает вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
Южнокорейский автогигант Hyundai Motor Group, владеющий марками Hyundai и Kia, уже рассматривает возможность обратного выкупа своих активов в России. Их завод в Санкт-Петербурге был продан в 2023 году, но компания не хочет терять позиции на российском рынке, который сейчас активно осваивают китайские бренды.
По информации инсайдеров, Hyundai уже обновил регистрацию своих товарных знаков в России, что может говорить о серьезных намерениях вернуться.
Сети быстрого питания McDonald's, KFC и Starbucks ушли с рынка, продав бизнес российским владельцам. Однако в ближайшие годы возможен их камбэк:
McDonald's может вернуть оригинальное название вместо «Вкусно — и точка».
KFC, который был переименован в Rostic’s, также рассматривает варианты возвращения.
Starbucks, ушедший в 2022 году, может вновь открыть свои кофейни.
Эксперты прогнозируют, что возвращение этих брендов возможно при улучшении экономической ситуации и ослаблении санкционного давления.
Южнокорейские технологические гиганты Samsung Electronics и LG также заинтересованы в возобновлении работы в России. Ожидается, что LG может начать продажи под новым брендом Ohui, а Samsung постепенно возобновит поставки электроники.
В сегменте люксовой косметики и парфюмерии произошло несколько громких возвращений:
В 2024 году в Россию вернулся итальянский бренд Trussardi.
Французский модный дом Dior также восстановил свою официальную регистрацию.
Компании, чьи страны не поддерживают политику нового американского руководства и отказываются от сближения с Россией, скорее всего, будут последними в списке возвращающихся:
Unilever (бренды Dove, Axe, Rexona)
Carlsberg (алкогольный бренды)
IKEA (мебель)
Maersk (логистика)
Эти компании пока не рассматривают возвращение, но в случае ослабления санкций могут изменить свое мнение.
Возвращение западных брендов вызвало в обществе неоднозначную реакцию. Некоторые считают, что России следовало бы отказаться от сотрудничества с зарубежными брендами на фоне активного процесса импортозамещения.
«А зачем они нам? Мы уже привыкли к местным аналогам, да и цены на них ниже», — отмечает пользовательница Сети из Новосибирска Ирина.
«Сначала ушли, бросив потребителей, а теперь возвращаются, когда поняли, что потеряли прибыль. Не уважаю такие компании», — комментирует Сергей.
Интернет-пользователи также отметили, что можно впустить на российский рынок западные компании, однако при этом также нобходимо продолжить развитие отечественной продукции. Хотя нашлись и те, кто рад возвращению зарубежных брендов.
«Наконец, можно будет попить нормальной Колы. Наши пока что не смогли найти правильную рецептуру, приходилось заказывать втридорога ее», — высказывается Елена.
«Не ощутил на себе пропажи брендов в России. Просто поменяли названия на российские, и все. Но вот на цены это, действительно, сильно повлияло. Товары вдвое, если вообще не втрое, стали дороже», — пишет Андрей.
Процесс возвращения западных брендов в Россию уже начался, но будет постепенным. Первые в очереди — компании из США, Южной Кореи и стран Южной Европы. Немецкие бренды могут вернуться позже, если внутри Германии изменится политическая ситуация. А вот британские, французские и скандинавские компании, вероятно, отложат возвращение на неопределенный срок.