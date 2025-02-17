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Posted 17 февраля, 08:44

Published 17 февраля, 08:44

Modified 17 февраля, 08:46

Updated 17 февраля, 08:46

Чучело Масленицы горит

Масленица в 2025 году: когда и как отмечаем в России

17 февраля 2025, 08:44
Фото: Иван Колодеев. atas.info. Чучело Масленицы горит

Жителям Новосибирска рассказали, когда пройдет масленица

В преддверье Масленицы Atas.Info рассказывает, когда наступит праздник в 2025 году, какие у него традиции и почему принято сжигать чучело.

Когда Масленица в 2025 году — число

Масленица в 2025 году пройдет с 24 февраля по 2 марта. Это праздник с подвижной датой, которая зависит от времени наступления Пасхи. Масленичная неделя всегда начинается за семь недель до начала Великого Поста.

Арлекин на празднике Масленицы
Арлекин на празднике Масленицы. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Суть Масленицы

Масленица — один из древнейших и самых почитаемых народных праздников в России. В ней тесно переплелись языческие обряды и православные традиции, превращая ее в символ провожания зимы и торжественной встречи весны.

История Масленицы

Истоки Масленицы восходят к временам древних славян, которые устраивали шумные проводы зимы, радуясь скорому приходу теплых дней. Со временем этот праздник обрёл новый смысл: с принятием христианства он стал подготовительным этапом перед Великим постом. На протяжении всей недели люди устраивали пиршества, веселились, наслаждались блинами и просили друг у друга прощения за нанесенные обиды.

Народные гуляния с баяном на Масленице
Народные гуляния с баяном на Масленице. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Обычаи на Масленицу

Масленичная неделя

Каждый день Масленичной недели имеет свое название и традиции:

  • Понедельник — Встреча. Праздник вступает в силу, начинаются приготовления: люди делают соломенное чучело, которое станет центральным символом проводов зимы.

  • Вторник — Заигрыши. День посвящен шумным забавам, катаниям с горок и на лошадях, а также веселым играм, в которых юноши и девушки присматривались друг к другу.

  • Среда — Лакомка. Наступает время угощений: тещи накрывают столы блинами, приглашая в гости зятьев и родных.

  • Четверг — Разгул. В этот день гуляния достигают своего пика: проходят народные состязания, кулачные бои, массовые хороводы и костюмированные представления.

  • Пятница — Тёщины вечерки. Теперь зятья демонстрируют уважение, приглашая тещ в гости на блины.

  • Суббота — Золовкины посиделки. Молодые жены приглашают в дом сестер мужа и устраивают дружеские встречи.

  • Воскресенье — Прощеное воскресенье. Кульминация праздника: люди просят друг у друга прощения за былые обиды, чтобы вступить в новый жизненный этап с чистым сердцем.

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Почему сжигают чучело

Чучело Масленицы — это древний символ зимы, уходящей в прошлое. Его сожжение знаменует окончательное прощание с холодами и встречу весны. Этот ритуал уходит корнями в языческие времена и считается кульминацией всей Масленичной недели.

Сжигание чучела на Масленице
Сжигание чучела на Масленице. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Почему едят блины

Блины — это не просто угощение, а настоящий символ праздника. Их круглая, золотистая форма напоминает солнце, которое с каждым днем все выше поднимается на небе, принося тепло и свет. Еще в древности славяне готовили блины в честь бога Ярилы — покровителя весны и плодородия.

Блины и варенье
Блины и варенье. Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Приметы на Масленицу

С Масленицей связано множество поверий, которые, по мнению наших предков, могли предсказать будущее. Если в течение праздничной недели погода теплая и солнечная — значит, весна будет ранней, а лето — жарким. А если Масленица выдалась снежной или дождливой, это предвещало хороший урожай.

Также считалось, что чем больше блинов испечь в эти дни, тем богаче будет год. А если первый блин получился ровным и золотистым, это сулило удачу и благополучие.

Что можно делать на Масленицу

Масленица — это время радости и безудержного веселья. В течение всей недели принято участвовать в народных гуляниях, наслаждаться зимними забавами и устраивать праздничные пиршества. Одним из главных атрибутов праздника являются блины, которые готовят в больших количествах, щедро угощая ими семью, друзей и даже соседей.

Народные гуляния
Народные гуляния. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Катание на санях, ледяных горках и участие в народных играх создают атмосферу беззаботного праздника. Но не менее важным обычаем является примирение с близкими. В последний день Масленицы, в Прощеное воскресенье, принято искренне просить прощения за все обиды, чтобы вступить в новый жизненный этап с легким сердцем.

Что нельзя делать на Масленицу

Несмотря на общее веселье, во время Масленицы есть ряд запретов:

  • Ругаться, сквернословить и злословить.

  • Вступать в конфликты и хранить обиды.

  • Отказывать в угощении и проявлять жадность.

  • Работать в Прощеное воскресенье — этот день предназначен для духовного очищения.

Масленичные гуляния
Масленичные гуляния. Фото: Иван Колодеев. atas.info

Масленица — это время радости, тепла и уюта. Пусть 2025 год принесет вам множество светлых моментов и вкусных праздничных угощений!

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