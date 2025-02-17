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Posted 17 февраля, 06:27

Published 17 февраля, 06:27

Modified 17 февраля, 06:29

Updated 17 февраля, 06:29

Какая будет погода

Назван прогноз погоды на 23 февраля — чего ждать жителям Новосибирска

17 февраля 2025, 06:27
Фото: atas.info. Какая будет погода

В Новосибирске на 23 февраля похолодает до -17

В Новосибирской области погодные сервисы составили прогноз на праздничный день 23 февраля.

23 февраля в России отмечается День защитника Отечества. По данным «Яндекс. Погоды», в эту дату днем ожидается -9, а ночью -17. Также пройдет небольшой снег.

Сайт gismeteo прогнозирует -7 в светлое время суток и -13 в темное. Будет пасмурно, но без осадков. World-weather сообщает о похолодании до -10 днем и -15 ночью. Осадков не ожидается, но и ясно тоже не станет.

К концу месяца, 27 и 28 февраля, потеплеет до -3 днем и -4 ночью. В марте на первой неделе сохранится аналогичная погода. Сильных морозов сервисы не предсказывают. Тем временем синоптики же предупреждают о похолодании до -35. Причем ожидаются они в марте.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода#Прогноз#Мороз#Февраль
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