Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни

Новосибирская область заняла 21 место с 63 баллами. Примечательно, но в 2023 году она была на 23-й строчке с 59 баллами. Худшими же регионами по уровню жизни стали Тыва, Еврейская автономная область и Ингушетия, выяснили аналитики «РИА Рейтинг». Новосибирск попал в топ самых дорогих городов для авиаперелетов.