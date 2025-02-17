Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни

Posted 17 февраля, 06:27
Published 17 февраля, 06:27
Modified 17 февраля, 06:29
Updated 17 февраля, 06:29
Качество жизни лучше в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Такие данные представлены за 2024 год. Рейтинг этих регионов превышает 80 из 100 баллов.
Также в десятке лидеров есть Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ.
Новосибирская область заняла 21 место с 63 баллами. Примечательно, но в 2023 году она была на 23-й строчке с 59 баллами. Худшими же регионами по уровню жизни стали Тыва, Еврейская автономная область и Ингушетия, выяснили аналитики «РИА Рейтинг». Новосибирск попал в топ самых дорогих городов для авиаперелетов.