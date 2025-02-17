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Posted 17 февраля, 06:27

Published 17 февраля, 06:27

Modified 17 февраля, 06:29

Updated 17 февраля, 06:29

Где лучше живется

Новосибирская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни

17 февраля 2025, 06:27
Фото: atas.info. Где лучше живется
Стала известна позиция Новосибирской области в рейтинге регионов по качеству жизни.

Качество жизни лучше в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Такие данные представлены за 2024 год. Рейтинг этих регионов превышает 80 из 100 баллов.

Также в десятке лидеров есть Краснодарский край, Татарстан, Ленинградская, Ростовская, Калининградская, Самарская области и Ханты-Мансийский автономный округ.

Новосибирская область заняла 21 место с 63 баллами. Примечательно, но в 2023 году она была на 23-й строчке с 59 баллами. Худшими же регионами по уровню жизни стали Тыва, Еврейская автономная область и Ингушетия, выяснили аналитики «РИА Рейтинг». Новосибирск попал в топ самых дорогих городов для авиаперелетов.

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