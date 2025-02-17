Ребенок упал на рельсы в метро Новосибирска — что известно

Инцидент произошел 17 февраля на станции «Площадь Ленина». Во время ожидания отправки поезда, на рельсы упал ребенок. Падение в эту же секунду заметили сотрудники метро. Они объяснили мальчику, что нужно сделать, чтобы не навредить своему здоровью.