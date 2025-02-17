Ребенок упал на рельсы в метро Новосибирска — что известно

Posted 17 февраля, 08:50
Published 17 февраля, 08:50
Modified 17 февраля, 08:55
Updated 17 февраля, 08:55
Инцидент произошел 17 февраля на станции «Площадь Ленина». Во время ожидания отправки поезда, на рельсы упал ребенок. Падение в эту же секунду заметили сотрудники метро. Они объяснили мальчику, что нужно сделать, чтобы не навредить своему здоровью.
В этот момент на платформу подъезжал поезд, передают «Ведомости». Машинист оперативно затормозил, рельсы были обесточены. В итоге мальчика достали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Это не единственное происшествие в подземке. Недавно на станции «Речной вокзал» на рельсы упал мужчина. Тогда движение поездов было остановлено. Житель города не выжил.