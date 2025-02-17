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Posted 17 февраля, 08:50

Published 17 февраля, 08:50

Modified 17 февраля, 08:55

Updated 17 февраля, 08:55

Ребенок едва не пострадал

Ребенок упал на рельсы в метро Новосибирска — что известно

17 февраля 2025, 08:50
Фото: atas.info. Ребенок едва не пострадал

В Новосибирске ребенок упал на рельсы в метро

В Новосибирске ребенок оказался на путях в метрополитене, о чем сообщили представители подземки.

Инцидент произошел 17 февраля на станции «Площадь Ленина». Во время ожидания отправки поезда, на рельсы упал ребенок. Падение в эту же секунду заметили сотрудники метро. Они объяснили мальчику, что нужно сделать, чтобы не навредить своему здоровью.

В этот момент на платформу подъезжал поезд, передают «Ведомости». Машинист оперативно затормозил, рельсы были обесточены. В итоге мальчика достали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Это не единственное происшествие в подземке. Недавно на станции «Речной вокзал» на рельсы упал мужчина. Тогда движение поездов было остановлено. Житель города не выжил.

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