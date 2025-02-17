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Posted 17 февраля, 02:00

Published 17 февраля, 02:00

Modified 17 февраля, 02:02

Updated 17 февраля, 02:02

Где живут медведи

Сколько бурых медведей живет в Новосибирской области

17 февраля 2025, 02:00
Фото: 1MI. Где живут медведи

Названо число бурых медведей в Новосибирской области

В Новосибирской области назвали число бурых медведей: информацию уточнили в Минприроды.

По данным регионального Минприроды, численность бурых медведей в Новосибирской области превышает 1 400 особей. Основные места обитания хищников сосредоточены в северных и центральных районах: Убинский, Каргатский, Колыванский, Венгеровский, Куйбышевский, Чулымский.

Отдельные особи периодически мигрируют в южные районы, однако постоянных популяций там не формируется. На правобережье Оби вид распространён вплоть до границ с Алтайским краем, где сохранились островные лесные массивы.

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Самки приносят потомство раз в 2–3 года, рожая 2–3 медвежонка (редко до 5). Детёныши остаются с матерью 1,5–2 года, обучаясь навыкам выживания. Первые три месяца жизни они проводят в берлоге, покидая её в апреле–мае уже сформированными особями весом 6–8 кг.

Продолжительность зимней спячки зависит от климатических условий. Средние сроки: начало — конец октября, завершение — середина апреля. Продолжительность: 150–190 дней.

В отличие от приморских сородичей, сибирские медведи реже впадают в состояние глубокого анабиоза. При аномальных оттепелях возможны преждевременные пробуждения, что повышает риск конфликтов с человеком. В Новосибирском зоопарке на свет родились близнецы патагонских мар.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Животные#Лес#Медведи
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