Сколько бурых медведей живет в Новосибирской области

Posted 17 февраля, 02:00
Published 17 февраля, 02:00
Modified 17 февраля, 02:02
Updated 17 февраля, 02:02
По данным регионального Минприроды, численность бурых медведей в Новосибирской области превышает 1 400 особей. Основные места обитания хищников сосредоточены в северных и центральных районах: Убинский, Каргатский, Колыванский, Венгеровский, Куйбышевский, Чулымский.
Отдельные особи периодически мигрируют в южные районы, однако постоянных популяций там не формируется. На правобережье Оби вид распространён вплоть до границ с Алтайским краем, где сохранились островные лесные массивы.
Самки приносят потомство раз в 2–3 года, рожая 2–3 медвежонка (редко до 5). Детёныши остаются с матерью 1,5–2 года, обучаясь навыкам выживания. Первые три месяца жизни они проводят в берлоге, покидая её в апреле–мае уже сформированными особями весом 6–8 кг.
Продолжительность зимней спячки зависит от климатических условий. Средние сроки: начало — конец октября, завершение — середина апреля. Продолжительность: 150–190 дней.
В отличие от приморских сородичей, сибирские медведи реже впадают в состояние глубокого анабиоза. При аномальных оттепелях возможны преждевременные пробуждения, что повышает риск конфликтов с человеком. В Новосибирском зоопарке на свет родились близнецы патагонских мар.