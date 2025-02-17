Сколько бурых медведей живет в Новосибирской области

Самки приносят потомство раз в 2–3 года, рожая 2–3 медвежонка (редко до 5). Детёныши остаются с матерью 1,5–2 года, обучаясь навыкам выживания. Первые три месяца жизни они проводят в берлоге, покидая её в апреле–мае уже сформированными особями весом 6–8 кг.