Стал известен итог домашнего матча КХЛ Новосибирск-Екатеринбург

Posted 17 февраля, 18:31
Published 17 февраля, 18:31
Modified 17 февраля, 18:33
Updated 17 февраля, 18:33
Игра закончилась поражением для «Сибири». Новосибирцам не удалось забить ни одной шайбы: «Автомобилист» одержал победу со счетом 0:5.
Победа позволила екатеринбуржцам обеспечить себе место в плей-офф. «Сибирь» на данный момент занимает 7 строчку таблицы Восточной конференции с 58 очками.
Ранее сообщалось о визите министра спорта Кубы — делегация ознакомилась со спортивной инфраструктурой региона.