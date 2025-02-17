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Posted 17 февраля, 18:31

Published 17 февраля, 18:31

Modified 17 февраля, 18:33

Updated 17 февраля, 18:33

Стал известен итог домашнего матча КХЛ Новосибирск-Екатеринбург

Стал известен итог домашнего матча КХЛ Новосибирск-Екатеринбург

17 февраля 2025, 18:31
Фото: 1MI. Стал известен итог домашнего матча КХЛ Новосибирск-Екатеринбург
17 февраля завершился матч КХЛ, в котором «Сибирь» приняла команду из Екатеринбурга «Автомобилист».

Игра закончилась поражением для «Сибири». Новосибирцам не удалось забить ни одной шайбы: «Автомобилист» одержал победу со счетом 0:5.

Победа позволила екатеринбуржцам обеспечить себе место в плей-офф. «Сибирь» на данный момент занимает 7 строчку таблицы Восточной конференции с 58 очками.

Ранее сообщалось о визите министра спорта Кубы — делегация ознакомилась со спортивной инфраструктурой региона.

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#София Самарина#Спорт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Хоккей
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