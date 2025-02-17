Стало известно, что появится на месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске

Posted 17 февраля, 12:51
Published 17 февраля, 12:51
Modified 17 февраля, 12:53
Updated 17 февраля, 12:53
Власти Новосибирска приступили к реализации проекта по преобразованию пустыря на улице Линейной, 39 в рекреационную зону. На этом месте 9 февраля 2023 года произошёл взрыв газа, унёсший жизни 15 человек, включая ребёнка, и травмировавший десятки жильцов. После сноса аварийного дома территория долгое время оставалась заброшенной, вызывая у горожан ассоциации с «кладбищем».
В феврале–марте 2025 года пройдут общественные обсуждения, на которых новосибирцы смогут высказать предложения по дизайну сквера. После одобрения инициативы участок официально переведут в рекреационную зону, что позволит внести изменения в Генплан. Сквер задуман как многофункциональное пространство:
Взрыв произошёл из-за незаконной замены газового оборудования лжегазовщиками Ириной Урбах и Евгением Кавуном. Они получили по 10 лет колонии за нарушение правил безопасности, повлёкшее гибель людей и ущерб на 380 млн рублей.
Пострадавшим выплатили 330 млн рублей, а 59 семей получили новое жильё. Участок был зарезервирован под сквер ещё в 2024 году, чтобы исключить жилую застройку. Идея сквера возникла по инициативе жителей: в 2023 году на платформе Change.org собрали подписи за его создание.