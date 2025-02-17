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Posted 17 февраля, 12:51

Published 17 февраля, 12:51

Modified 17 февраля, 12:53

Updated 17 февраля, 12:53

Что появится на месте дома

Стало известно, что появится на месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске

17 февраля 2025, 12:51
Фото: 1MI. Что появится на месте дома

В Новосибирске на месте снесенного дома на Линейной сделают сквер памяти

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Взрыв дома на ул. Линейной
Создание мемориального сквера планируется на улице Линейной в Новосибирске, о чем сообщил мэр Максим Кудрявцев.

Власти Новосибирска приступили к реализации проекта по преобразованию пустыря на улице Линейной, 39 в рекреационную зону. На этом месте 9 февраля 2023 года произошёл взрыв газа, унёсший жизни 15 человек, включая ребёнка, и травмировавший десятки жильцов. После сноса аварийного дома территория долгое время оставалась заброшенной, вызывая у горожан ассоциации с «кладбищем».

В феврале–марте 2025 года пройдут общественные обсуждения, на которых новосибирцы смогут высказать предложения по дизайну сквера. После одобрения инициативы участок официально переведут в рекреационную зону, что позволит внести изменения в Генплан. Сквер задуман как многофункциональное пространство:

Мемориальный сквер может появится на месте взрыва на Линейной
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  • Мемориальная аллея с памятником погибшим;
  • Зелёные зоны с деревьями, клумбами и пешеходными дорожками;
  • Социальная инфраструктура: лавочки, освещение, детские площадки.

Взрыв произошёл из-за незаконной замены газового оборудования лжегазовщиками Ириной Урбах и Евгением Кавуном. Они получили по 10 лет колонии за нарушение правил безопасности, повлёкшее гибель людей и ущерб на 380 млн рублей.

Пострадавшим выплатили 330 млн рублей, а 59 семей получили новое жильё. Участок был зарезервирован под сквер ещё в 2024 году, чтобы исключить жилую застройку. Идея сквера возникла по инициативе жителей: в 2023 году на платформе Change.org собрали подписи за его создание.

Виновный во взрыве газа в доме на Линейной в Новосибирске оспаривает приговор
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