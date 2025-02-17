Стало известно, что появится на месте взорвавшегося дома на Линейной в Новосибирске

Власти Новосибирска приступили к реализации проекта по преобразованию пустыря на улице Линейной, 39 в рекреационную зону. На этом месте 9 февраля 2023 года произошёл взрыв газа, унёсший жизни 15 человек, включая ребёнка, и травмировавший десятки жильцов. После сноса аварийного дома территория долгое время оставалась заброшенной, вызывая у горожан ассоциации с «кладбищем».