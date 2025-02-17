Стало известно, какие детские травмы портят взрослую жизнь

Posted 17 февраля, 07:25
Published 17 февраля, 07:25
Modified 17 февраля, 07:27
Updated 17 февраля, 07:27
Есть травмы детства, которые портят жизнь уже взрослому человеку. Как объяснила Татьяна Арефьева, если детям говорить о недостатках во внешности, то это влияет на самооценку и уверенность человека.
Также многие проблемы вытекают из-за недостатках внимания и любви. Тогда взрослые ищут одобрения в деструктивных отношениях (например с абьюзерами), пишет телеканал «Саратов 24».
Еще одной проблемой является достигаторство. Когда родители хвалят ребенка только за успехи, то он думает, что его ценность зависит только от результатов. Ранее в Новосибирске за избиение детсадовца наказали воспитателя.