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Posted 17 февраля, 07:25

Published 17 февраля, 07:25

Modified 17 февраля, 07:27

Updated 17 февраля, 07:27

Некоторые травмы портят жизнь

Стало известно, какие детские травмы портят взрослую жизнь

17 февраля 2025, 07:25
Фото: 1MI. Некоторые травмы портят жизнь

Жителям Новосибирска рассказали, какие детские травмы портят взрослую жизнь

Названы самые серьезные травмы, портящие жизнь взрослому человеку, о чем рассказала психолог.

Есть травмы детства, которые портят жизнь уже взрослому человеку. Как объяснила Татьяна Арефьева, если детям говорить о недостатках во внешности, то это влияет на самооценку и уверенность человека.

Также многие проблемы вытекают из-за недостатках внимания и любви. Тогда взрослые ищут одобрения в деструктивных отношениях (например с абьюзерами), пишет телеканал «Саратов 24».

Еще одной проблемой является достигаторство. Когда родители хвалят ребенка только за успехи, то он думает, что его ценность зависит только от результатов. Ранее в Новосибирске за избиение детсадовца наказали воспитателя.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Психолог#Травмы
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