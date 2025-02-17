Суровые морозы до -20 градусов обрушатся на Новосибирскую область

Posted 17 февраля, 03:51
Published 17 февраля, 03:51
Modified 17 февраля, 03:53
Updated 17 февраля, 03:53
По данным Гидрометцентра, неделя начнётся довольно мягко. В понедельник, 17 февраля, температура составит -5 градусов днём и -13 ночью. В последующие дни дневные температуры будут колебаться в пределах -4…-6 градусов, а ночные значения опустятся до -11…-15 градусов.
В целом, всю неделю установится облачная погода без осадков. Единственным исключением станет суббота, 22 февраля, когда возможен небольшой снег, который продолжится в ночь на 23 февраля. Однако главным погодным событием недели станет резкое похолодание: в ночь с субботы на воскресенье температура рухнет до -20 градусов, а утро 23 февраля встретит новосибирцев трескучим морозом.
Ветер на протяжении всей недели останется умеренным, 2-4 м/с, что немного сгладит ощущения от холода.
Прогноз Gismeteo даёт иную картину — без резких температурных провалов. В начале недели будет -6 градусов днём и -11 ночью. Стабильный мороз -4 градусов днём и -15 ночью сохранится вплоть до пятницы.
Однако на выходных температурная динамика изменится: если в субботу, 22 февраля, днём похолодает до -8, то в воскресенье станет немного теплее — до -7 градусов. Интересно, что в отличие от Гидрометцентра, Gismeteo не прогнозирует сильного ночного похолодания — напротив, ночные температуры к выходным будут выше, чем в будни, и составят около -12 градусов.
Ветер усилится по сравнению с данными Гидрометцентра: ожидаются порывы до 6 м/с. Что касается осадков, то Gismeteo уверенно заявляет — на неделе снега не будет.
Яндекс.Погода демонстрирует ещё один вариант развития событий. Согласно прогнозу, первая половина недели пройдёт относительно спокойно: температура днём -6 градусов, ночью -12. В пятницу возможны небольшие колебания, но в целом тенденция сохранится.
А вот к выходным начнутся перемены. В субботу температура днём опустится до -7, а в воскресенье ещё ниже — до -9. Однако главный удар холода придётся на ночь с 23 на 24 февраля, когда столбик термометра резко рухнет до -17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в ночь на понедельник температура достигнет -20 градусов, но небо прояснится, и 24 февраля новосибирцы увидят солнечное утро.
Помимо морозов, стоит обратить внимание и на осадки. Если большинство сервисов обещают сухую неделю, то Яндекс.Погода предупреждает: в субботу, 22 февраля, ожидаются обильные снегопады. Это может осложнить дорожную обстановку и привести к гололёду.
Сервис WorldWeather рисует картину, в которой морозы будут ощущаться сильнее, чем предсказывают другие источники. Уже в понедельник температура составит -7 градусов днём и -9 ночью, а к середине недели дневные температуры опустятся до -10, ночные — до -13.
К субботе температура немного поднимется — днём до -7, ночью до -10, но затем снова похолодает: в воскресенье, 23 февраля, ожидается -10 градусов днём.
Интересно, что WorldWeather, в отличие от Яндекс.Погоды, не предсказывает снегопады. Неделя будет облачной, но сухой, за исключением пятницы, 21 февраля, когда на небе может появиться солнце.