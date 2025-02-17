Суровые морозы до -20 градусов обрушатся на Новосибирскую область

А вот к выходным начнутся перемены. В субботу температура днём опустится до -7, а в воскресенье ещё ниже — до -9. Однако главный удар холода придётся на ночь с 23 на 24 февраля, когда столбик термометра резко рухнет до -17 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в ночь на понедельник температура достигнет -20 градусов, но небо прояснится, и 24 февраля новосибирцы увидят солнечное утро.