Сын Агаты Муцениеце нагрубил матери при встрече

Posted 17 февраля, 11:51
Published 17 февраля, 11:51
Modified 17 февраля, 13:03
Updated 17 февраля, 13:03
Актриса рассказала, что случайно встретилась с сыном в магазине. Напомним, после развода Прилучного и Муцениеце отец забрал Тимофея в свою семью вопреки решению суда. Некоторые уверены, что Павел Прилучный не дает мальчику общаться с родной матерью.
Агата выразила недоумение по поводу услышанного от сына. «Вообще странно, как так мальчик мог…» — появилось в ее личном блоге. Что именно сказал ей Тимофей не уточняется.
Ранее новосибирский актер Прилучный признался, что сын ему надоел. Поздравить мальчика с днем рождения не смогла даже бабушка — внук обвинил ее в хайпе.