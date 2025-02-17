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Posted 17 февраля, 11:51

Published 17 февраля, 11:51

Modified 17 февраля, 13:03

Updated 17 февраля, 13:03

Агата Муцениеце

Сын Агаты Муцениеце нагрубил матери при встрече

17 февраля 2025, 11:51
Фото: Соцсети. Агата Муцениеце

Сын новосибирца Прилучного обругал мать при встрече

Агата Муцениеце в личном блоге поделилась эмоциями от внезапной встречи с сыном Тимофеем.

Актриса рассказала, что случайно встретилась с сыном в магазине. Напомним, после развода Прилучного и Муцениеце отец забрал Тимофея в свою семью вопреки решению суда. Некоторые уверены, что Павел Прилучный не дает мальчику общаться с родной матерью.

Агата выразила недоумение по поводу услышанного от сына. «Вообще странно, как так мальчик мог…» — появилось в ее личном блоге. Что именно сказал ей Тимофей не уточняется.

Ранее новосибирский актер Прилучный признался, что сын ему надоел. Поздравить мальчика с днем рождения не смогла даже бабушка — внук обвинил ее в хайпе.

Сын Павла Прилучного отказался фотографироваться с мачехой
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