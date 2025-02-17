Топ любимых фильмов губернатора Новосибирской области — что смотрит глава региона

Posted 17 февраля, 03:39
Published 17 февраля, 03:39
Modified 17 февраля, 03:41
Updated 17 февраля, 03:41
Глава региона Андрей Травников вспомнил свои самые любимые фильмы. Губернатор не выделил современные кинокартины. Он предпочитает смотреть классические фильмы, о которых знает большая часть россиян.
Например, из детства он любит комедию «Бриллиантовая рука», снятый в 1969 году. В молодости Андрей Травников предпочитал смотреть «Пятый элемент», вышедший в 1997 году, пишет НГС. Современное кино, которое захотелось бы пересматривать, глава области не вспомнил.
Не слушает губернатор и современную музыку. Он предпочитает тяжелый рок и панк. А вот из книг Травников любит классическую литературу.