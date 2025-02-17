Топ любимых фильмов губернатора Новосибирской области — что смотрит глава региона

Например, из детства он любит комедию «Бриллиантовая рука», снятый в 1969 году. В молодости Андрей Травников предпочитал смотреть «Пятый элемент», вышедший в 1997 году, пишет НГС. Современное кино, которое захотелось бы пересматривать, глава области не вспомнил.