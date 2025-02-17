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Posted 17 февраля, 03:39

Published 17 февраля, 03:39

Modified 17 февраля, 03:41

Updated 17 февраля, 03:41

Что смотрит губернатор

Топ любимых фильмов губернатора Новосибирской области — что смотрит глава региона

17 февраля 2025, 03:39
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Что смотрит губернатор

Губернатор Новосибирской области назвал топ любимых фильмов

Стало известно, какие фильмы смотрит губернатор Новосибирской области: об этом рассказал он сам.

Глава региона Андрей Травников вспомнил свои самые любимые фильмы. Губернатор не выделил современные кинокартины. Он предпочитает смотреть классические фильмы, о которых знает большая часть россиян.

Например, из детства он любит комедию «Бриллиантовая рука», снятый в 1969 году. В молодости Андрей Травников предпочитал смотреть «Пятый элемент», вышедший в 1997 году, пишет НГС. Современное кино, которое захотелось бы пересматривать, глава области не вспомнил.

Не слушает губернатор и современную музыку. Он предпочитает тяжелый рок и панк. А вот из книг Травников любит классическую литературу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Губернатор#Андрей Травников#Фильм#Музыка
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