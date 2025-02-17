В Новосибирской области ищут ребенка и мужчину-похитителя

Все произошло во время прогулки матери и ее детей. Женщина была на улице с дочкой, сыном и новым мужем. В один момент к ним подъехала машина и из нее вышел бывший супруг сибирячки. Он якобы схватил мальчика и посадил его в машину, а затем увез в неизвестном направлении. Девочку же удалось отбить.