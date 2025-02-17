В Новосибирской области ищут ребенка и мужчину-похитителя

Posted 17 февраля, 03:30
Published 17 февраля, 03:30
Modified 17 февраля, 03:34
Updated 17 февраля, 03:34
Все произошло во время прогулки матери и ее детей. Женщина была на улице с дочкой, сыном и новым мужем. В один момент к ним подъехала машина и из нее вышел бывший супруг сибирячки. Он якобы схватил мальчика и посадил его в машину, а затем увез в неизвестном направлении. Девочку же удалось отбить.
По словам матери, у ее бывшего супруга двойное гражданство — РФ и Австралии. Именно за границу мужчина и может вывезти своего ребенка, предполагает родительница. Спустя день местонахождение 6-летнего ребенка остается неизвестным.
Как уточнили Atas.info в полиции, к ним 16 февраля действительно поступало заявление от 39-летней женщины о пропаже несовершеннолетнего. Началась проверка: поиски 40-летнего мужчины и несовершеннолетнего продолжаются. На территории новосибирского лицея ввели режим повышенной готовности.