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Posted 17 февраля, 03:30

Published 17 февраля, 03:30

Modified 17 февраля, 03:34

Updated 17 февраля, 03:34

Мальчика могут вывезти за границу

В Новосибирской области ищут ребенка и мужчину-похитителя

17 февраля 2025, 03:30
Фото: atas.info. Мальчика могут вывезти за границу
В Новосибирске мальчик пропал вместе с отцом: теперь их ищет полиция.

Все произошло во время прогулки матери и ее детей. Женщина была на улице с дочкой, сыном и новым мужем. В один момент к ним подъехала машина и из нее вышел бывший супруг сибирячки. Он якобы схватил мальчика и посадил его в машину, а затем увез в неизвестном направлении. Девочку же удалось отбить.

По словам матери, у ее бывшего супруга двойное гражданство — РФ и Австралии. Именно за границу мужчина и может вывезти своего ребенка, предполагает родительница. Спустя день местонахождение 6-летнего ребенка остается неизвестным.

Как уточнили Atas.info в полиции, к ним 16 февраля действительно поступало заявление от 39-летней женщины о пропаже несовершеннолетнего. Началась проверка: поиски 40-летнего мужчины и несовершеннолетнего продолжаются. На территории новосибирского лицея ввели режим повышенной готовности.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Дети#Поиск#Полиция#Родители#Похищение
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