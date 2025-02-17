В Новосибирске экс-главу Института физики наказали за допуск чужих к гостайне

Posted 17 февраля, 06:46
Published 17 февраля, 06:46
Modified 17 февраля, 19:58
Updated 17 февраля, 19:58
Алексея Тайченачева судили за превышение полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он нарушил режим гостайны в 2021 году, когда допустил к работе со сведениями сотрудника Института, не имеющего допуск к секретной информации.
Также Тайченачев распорядился начислять этому работнику дополнительные выплаты, в результате чего был причинен ущерб в 400 тысяч рублей.
В итоге ученый выслушал приговор: три года условно и возмещение ущерба. Пока это решение еще можно обжаловать. Это не единственный представитель науки, которого судили в Новосибирске. За госизмену на 14 лет осудили Анатолия Маслова — он передавал данные за границу.