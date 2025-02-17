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Posted 17 февраля, 06:46

Published 17 февраля, 06:46

Modified 17 февраля, 19:58

Updated 17 февраля, 19:58

Директора осудили

В Новосибирске экс-главу Института физики наказали за допуск чужих к гостайне

17 февраля 2025, 06:46
Фото: Изображение Midjourney. Директора осудили
В Новосибирске осудили экс-директора Института физики СО РАН, о чем передал судебный департамент.

Алексея Тайченачева судили за превышение полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Он нарушил режим гостайны в 2021 году, когда допустил к работе со сведениями сотрудника Института, не имеющего допуск к секретной информации.

Также Тайченачев распорядился начислять этому работнику дополнительные выплаты, в результате чего был причинен ущерб в 400 тысяч рублей.

В итоге ученый выслушал приговор: три года условно и возмещение ущерба. Пока это решение еще можно обжаловать. Это не единственный представитель науки, которого судили в Новосибирске. За госизмену на 14 лет осудили Анатолия Маслова — он передавал данные за границу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Приговор
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