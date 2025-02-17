В Новосибирске экс-главу Института физики наказали за допуск чужих к гостайне

В итоге ученый выслушал приговор: три года условно и возмещение ущерба. Пока это решение еще можно обжаловать. Это не единственный представитель науки, которого судили в Новосибирске. За госизмену на 14 лет осудили Анатолия Маслова — он передавал данные за границу.