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Posted 17 февраля, 13:01

Published 17 февраля, 13:01

Modified 17 февраля, 13:03

Updated 17 февраля, 13:03

Экс-полицейскую осудили за помощь мигрантам-нелегалам

В Новосибирске осудили экс-полицейскую за помощь мигрантам-нелегалам

17 февраля 2025, 13:01
Фото: Изображение Midjourney. Экс-полицейскую осудили за помощь мигрантам-нелегалам
Новосибирский суд рассмотрел дело экс-начальнице полиции и двоих сообщников, которые содействовали нелегальным мигрантам.

17 февраля Дзержинский райсуд рассмотрел дело начальника Отдела по вопросам миграции Полиенко Александры, обвиняемой в превышении полномочий и организации незаконной миграции, а также дело Горюна Андрея и Садояна Эдгара, обвиняемых по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ.

Судом установлено, что в период с 2021 по 2022 сотрудники содействовали мигрантам, Полиенко в свою очередь получала средства от Садояна. В зале суда Полиенко не признала, что получала материальную выгоду и заявила, что не знала о незаконных действиях.

Суд признал экс-начальницу виновной и назначил ей три года условно и штраф в размере 100 000 рублей. Сообщники получили 2 и 3 года условно и штрафы в размере 100 000 рублей.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор главе Института физики за несанкционированный допуск к гостайне.

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