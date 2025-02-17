В Новосибирске осудили экс-полицейскую за помощь мигрантам-нелегалам

Posted 17 февраля, 13:01
Published 17 февраля, 13:01
Modified 17 февраля, 13:03
Updated 17 февраля, 13:03
17 февраля Дзержинский райсуд рассмотрел дело начальника Отдела по вопросам миграции Полиенко Александры, обвиняемой в превышении полномочий и организации незаконной миграции, а также дело Горюна Андрея и Садояна Эдгара, обвиняемых по п. «а» ч.2 ст. 322.1 УК РФ.
Судом установлено, что в период с 2021 по 2022 сотрудники содействовали мигрантам, Полиенко в свою очередь получала средства от Садояна. В зале суда Полиенко не признала, что получала материальную выгоду и заявила, что не знала о незаконных действиях.
Суд признал экс-начальницу виновной и назначил ей три года условно и штраф в размере 100 000 рублей. Сообщники получили 2 и 3 года условно и штрафы в размере 100 000 рублей.
Ранее в Новосибирске вынесли приговор главе Института физики за несанкционированный допуск к гостайне.