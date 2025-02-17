В Новосибирске рыбаки поймали ерша с аномалиями развития — как он выглядит

Ранее в Новосибирской области на озере заметили аномалии. На воде образовались промоины. Местные жители удивляются данному явлению, так как раньше никогда такого не замечали. Ранее браконьер был осужден за ловлю краснокнижной рыбы: ущерб оценили на 500 тысяч рублей.