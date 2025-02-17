В Новосибирске рыбаки поймали ерша с аномалиями развития — как он выглядит

Posted 17 февраля, 06:47
Published 17 февраля, 06:47
Modified 17 февраля, 06:49
Updated 17 февраля, 06:49
Ерша поймали на удочку в Обском море. Он был больших размеров: до 21 см в длину и весил 220 гр. Рыбак тут же заявил о своем трофее в соцсетях. Ерш-великан произвел настоящий фурор.
Многие удивились, что эта рыба может достигать таких размеров. Некоторые любители рыбалки предположили, что ершу уже более 7 лет. Для этой рыбы подобный размер является аномально большим.
Ранее в Новосибирской области на озере заметили аномалии. На воде образовались промоины. Местные жители удивляются данному явлению, так как раньше никогда такого не замечали. Ранее браконьер был осужден за ловлю краснокнижной рыбы: ущерб оценили на 500 тысяч рублей.