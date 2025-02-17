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Posted 17 февраля, 06:47

Published 17 февраля, 06:47

Modified 17 февраля, 06:49

Updated 17 февраля, 06:49

Рыба была большой

В Новосибирске рыбаки поймали ерша с аномалиями развития — как он выглядит

17 февраля 2025, 06:47
Фото: 1MI. Рыба была большой

В Новосибирске рыбаки поймали ерша-великана

В Новосибирске выловили большого ерша: показываем фото, как он выглядит.

Ерша поймали на удочку в Обском море. Он был больших размеров: до 21 см в длину и весил 220 гр. Рыбак тут же заявил о своем трофее в соцсетях. Ерш-великан произвел настоящий фурор.

Многие удивились, что эта рыба может достигать таких размеров. Некоторые любители рыбалки предположили, что ершу уже более 7 лет. Для этой рыбы подобный размер является аномально большим.

Фото: Fshingsib.ru

Ранее в Новосибирской области на озере заметили аномалии. На воде образовались промоины. Местные жители удивляются данному явлению, так как раньше никогда такого не замечали. Ранее браконьер был осужден за ловлю краснокнижной рыбы: ущерб оценили на 500 тысяч рублей.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Рыбалка#Рыба
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