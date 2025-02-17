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Posted 17 февраля, 05:33

Published 17 февраля, 05:33

Modified 17 февраля, 05:35

Updated 17 февраля, 05:35

Пенсии стали больше

В Новосибирске в феврале проиндексировали выплаты — кто и сколько получил

17 февраля 2025, 05:33
Фото: 1MI. Пенсии стали больше

В Новосибирске в феврале проиндексировали выплаты для 239 тысяч льготников

Повышение социальных выплат для льготников Новосибирска: детали февральской индексации назвали в СФР.

С 1 февраля 2024 года в Новосибирской области увеличены ежемесячные пособия для 239 тыс. федеральных льготников. Корректировка затронула как денежные выплаты, так и стоимость социального пакета услуг, сообщает региональное министерство соцразвития. С 1 февраля выплаты увеличены на 9,5%. Индексация была произведена беззаявительно.

Размер выплат осуществляется по категориям. Например:

  • Инвалиды ВОВ и участники боевых действий с инвалидностью — 8 383 ₽ (рост на 6,5% к уровню 2023 г.);

  • Ветераны боевых действий — 4 582 ₽ (+5,8%);

  • Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы — 98 194 ₽ (+7,1%).

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Обновлённый социальный пакет

Стоимость набора социальных услуг (НСУ) выросла до 1 728,46 ₽, что на 9,3% превышает показатель прошлого года. В структуре пакета:

  • Лекарства и спецпитание для детей-инвалидов — 1 331,3 ₽;

  • Санаторное лечение — 205,95 ₽;

  • Транспортные льготы (проезд к месту лечения) — 191,21 ₽.

 

Региональные доплаты

Помимо федеральных выплат, отдельные категории новосибирских льготников получают:

  • Ежемесячную доплату к пенсии ветеранам труда — 612 ₽;

  • Компенсацию ЖКУ инвалидам I группы — до 50% от фактических расходов.

Данные меры направлены на поддержку уязвимых групп населения в условиях роста потребительских цен.

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