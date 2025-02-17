В Новосибирске в феврале проиндексировали выплаты — кто и сколько получил

С 1 февраля 2024 года в Новосибирской области увеличены ежемесячные пособия для 239 тыс. федеральных льготников. Корректировка затронула как денежные выплаты, так и стоимость социального пакета услуг, сообщает региональное министерство соцразвития. С 1 февраля выплаты увеличены на 9,5%. Индексация была произведена беззаявительно.