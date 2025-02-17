В Новосибирске в феврале проиндексировали выплаты — кто и сколько получил

Posted 17 февраля, 05:33
Published 17 февраля, 05:33
Modified 17 февраля, 05:35
Updated 17 февраля, 05:35
С 1 февраля 2024 года в Новосибирской области увеличены ежемесячные пособия для 239 тыс. федеральных льготников. Корректировка затронула как денежные выплаты, так и стоимость социального пакета услуг, сообщает региональное министерство соцразвития. С 1 февраля выплаты увеличены на 9,5%. Индексация была произведена беззаявительно.
Размер выплат осуществляется по категориям. Например:
Инвалиды ВОВ и участники боевых действий с инвалидностью — 8 383 ₽ (рост на 6,5% к уровню 2023 г.);
Ветераны боевых действий — 4 582 ₽ (+5,8%);
Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы — 98 194 ₽ (+7,1%).
Обновлённый социальный пакет
Стоимость набора социальных услуг (НСУ) выросла до 1 728,46 ₽, что на 9,3% превышает показатель прошлого года. В структуре пакета:
Лекарства и спецпитание для детей-инвалидов — 1 331,3 ₽;
Санаторное лечение — 205,95 ₽;
Транспортные льготы (проезд к месту лечения) — 191,21 ₽.
Региональные доплаты
Помимо федеральных выплат, отдельные категории новосибирских льготников получают:
Ежемесячную доплату к пенсии ветеранам труда — 612 ₽;
Компенсацию ЖКУ инвалидам I группы — до 50% от фактических расходов.
Данные меры направлены на поддержку уязвимых групп населения в условиях роста потребительских цен.