В Новосибирске внедряют новые подходы к уборке города

В Новосибирске кардинально меняется подход к содержанию городских магистралей зимой. Дорожные службы уходят от использования речного песка, содержащего мелкие фракции, которые весной служат основным источником образования пыли в воздухе. Кроме того, «Бионорд» будут заменять на другие составы.