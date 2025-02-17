В Новосибирске внедряют новые подходы к уборке города

Posted 17 февраля, 08:34
Published 17 февраля, 08:34
Modified 17 февраля, 08:36
Updated 17 февраля, 08:36
В Новосибирске кардинально меняется подход к содержанию городских магистралей зимой. Дорожные службы уходят от использования речного песка, содержащего мелкие фракции, которые весной служат основным источником образования пыли в воздухе. Кроме того, «Бионорд» будут заменять на другие составы.
«Мы сейчас смотрим другие технологии, чтобы максимально от этого реагента уйти», — завил глава муниципалитета в эфире ГТРК «Новосибирск», за которым наблюдал корреспондент Atas.Info.
Максим Кудрявцев подчеркнул, что решение об отказе от «Бионорда» принято после многочисленных нареканий на последствия его применения со стороны горожан.