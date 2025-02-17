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Posted 17 февраля, 08:34

Published 17 февраля, 08:34

Modified 17 февраля, 08:36

Updated 17 февраля, 08:36

Новые подходы направлены на минимизацию вреда городской среде

В Новосибирске внедряют новые подходы к уборке города

17 февраля 2025, 08:34
Фото: мэрия Новосибирска. Новые подходы направлены на минимизацию вреда городской среде
О новых технологиях обработки дорог рассказал мэр Максим Кудрявцев.

В Новосибирске кардинально меняется подход к содержанию городских магистралей зимой. Дорожные службы уходят от использования речного песка, содержащего мелкие фракции, которые весной служат основным источником образования пыли в воздухе. Кроме того, «Бионорд» будут заменять на другие составы.

«Мы сейчас смотрим другие технологии, чтобы максимально от этого реагента уйти», — завил глава муниципалитета в эфире ГТРК «Новосибирск», за которым наблюдал корреспондент Atas.Info.

Максим Кудрявцев подчеркнул, что решение об отказе от «Бионорда» принято после многочисленных нареканий на последствия его применения со стороны горожан.

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#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Уборка#Бионорд
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