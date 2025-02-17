В Новосибирской области снизился уровень преступности

Posted 17 февраля, 14:15
Published 17 февраля, 14:15
Modified 17 февраля, 14:17
Updated 17 февраля, 14:17
В январе 2025 в НСО зарегистрировали 2,8 тысяч преступлений, что в среднем на 5,3% меньше по сравнению с обстановкой в регионе в 2024 году.
Снизилось число преступлений против жизни и здоровья (снижение на 24,9%), а также против собственности (- 7,7%), сообщают в прокуратуре.
А также отмечается среднее повышение раскрываемости преступлений в Новосибирской области. Ранее Новосибирск поднялся в рейтинге регионов по уровню жизни.