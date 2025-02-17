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Posted 17 февраля, 14:15

Published 17 февраля, 14:15

Modified 17 февраля, 14:17

Updated 17 февраля, 14:17

Уровень преступности снизился

В Новосибирской области снизился уровень преступности

17 февраля 2025, 14:15
Фото: 1MI. Уровень преступности снизился
В прокуратуре Новосибирской области рассказали о снижении преступности в регионе на 5%.

В январе 2025 в НСО зарегистрировали 2,8 тысяч преступлений, что в среднем на 5,3% меньше по сравнению с обстановкой в регионе в 2024 году.

Снизилось число преступлений против жизни и здоровья (снижение на 24,9%), а также против собственности (- 7,7%), сообщают в прокуратуре.

Улучшилась ситуация с преступлениями в IT-сфере — отмечается снижение на 2,7%. Однако в то же время стало больше случаев коррупции (+ 600%), и случаев незаконной рубки леса (+20%).

А также отмечается среднее повышение раскрываемости преступлений в Новосибирской области. Ранее Новосибирск поднялся в рейтинге регионов по уровню жизни.

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