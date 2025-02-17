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Posted 17 февраля, 13:36

Published 17 февраля, 13:36

Modified 17 февраля, 13:38

Updated 17 февраля, 13:38

Иностранные платежные системы могут снова вернуться в Россию

В России возобновят работу Visa и Mastercard — когда ждать возвращения

17 февраля 2025, 13:36
Фото: 1MI. Иностранные платежные системы могут снова вернуться в Россию

Стало известно, когда Visa и Mastercard заработают в Новосибирске

Иностранные платежные системы могут снова вернуться в Россию, о чем сообщили в Госдуме.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что системы Visa и Mastercard могут вновь предложить россиянам свои услуги в ближайшее время. Вместе с тем депутат отмечает, что вернутся на российский рынок иностранным компаниям будет сложнее.

Альтернативным способом безналичного расчета заграницей после ухода из России Visa и Mastercard стали карты системы «Мир» и китайская система UnionPay. Сообщается, что использование карт «Мир» выросло почти на 80%.

Ранее под санкции США попал глава компании НСПК, разрабатывающей систему «Мир». За любую помощь НСПК грозили вторичными санкциями.

Напомним, система «Мир» была создана в России после первых санкций в 2014 году для транзакций, которые неподконтрольны Вашингтону.

Ранее новосибирские эксперты высказались о возможном выходе из санкционного кризиса в ближайшее время.

Выход из санкционного кризиса: новосибирские эксперты рассказали, что будет с рублем
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#София Самарина#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Госдума
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