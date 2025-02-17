В России возобновят работу Visa и Mastercard — когда ждать возвращения

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что системы Visa и Mastercard могут вновь предложить россиянам свои услуги в ближайшее время. Вместе с тем депутат отмечает, что вернутся на российский рынок иностранным компаниям будет сложнее.