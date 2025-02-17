В России возобновят работу Visa и Mastercard — когда ждать возвращения

Posted 17 февраля, 13:36
Published 17 февраля, 13:36
Modified 17 февраля, 13:38
Updated 17 февраля, 13:38
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что системы Visa и Mastercard могут вновь предложить россиянам свои услуги в ближайшее время. Вместе с тем депутат отмечает, что вернутся на российский рынок иностранным компаниям будет сложнее.
Альтернативным способом безналичного расчета заграницей после ухода из России Visa и Mastercard стали карты системы «Мир» и китайская система UnionPay. Сообщается, что использование карт «Мир» выросло почти на 80%.
Ранее под санкции США попал глава компании НСПК, разрабатывающей систему «Мир». За любую помощь НСПК грозили вторичными санкциями.
Напомним, система «Мир» была создана в России после первых санкций в 2014 году для транзакций, которые неподконтрольны Вашингтону.
Ранее новосибирские эксперты высказались о возможном выходе из санкционного кризиса в ближайшее время.