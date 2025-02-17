«В школе нужен мужчина»: заслуженный работник образования региона Александр Галкин

Любовь к спорту и здоровому образу жизни у Александра с детства. Он вспоминает отрочество, когда они с ребятами играли на улице с рассвета до заката. Это и предопределило его поступление в Куйбышевское педагогическое училище. Педагог считает, что к каждому ребенку нужен свой подход. Это результат упорного труда, силы воли и характера.