«В школе нужен мужчина»: заслуженный работник образования региона Александр Галкин

Posted 17 февраля, 06:57
Published 17 февраля, 06:57
Modified 17 февраля, 06:59
Updated 17 февраля, 06:59
Школа в селе Цветники Здвинского района — небольшая, в ней обучается около 90 детей. В педагогическом коллективе Александр Галкин — единственный мужчина. Он работает в этой образовательной организации уже пятнадцатый год.
«Свою работу я люблю. Если бы не любил, я бы ушел, — говорит заслуженный педагог. — Работа позволяет мне держать себя в физической форме. Раз я сам держу себя в форме, мне хочется, чтобы и дети были сильными и выносливыми. Чтобы они занимались. Понятно, что мы друг друга в этом поддерживаем».
Любовь к спорту и здоровому образу жизни у Александра с детства. Он вспоминает отрочество, когда они с ребятами играли на улице с рассвета до заката. Это и предопределило его поступление в Куйбышевское педагогическое училище. Педагог считает, что к каждому ребенку нужен свой подход. Это результат упорного труда, силы воли и характера.
«Быть педагогом, учителем — это не такая уж легкая профессия, как может показаться на первый взгляд. К каждому ребенку важно найти подход, чтобы увлечь его именно своим предметом. Это тяжелый, нелегкий труд. В то же время ты испытываешь определенную благодарность. Приятно, когда дети добиваются определенных успехов в учебе, в спорте. Всегда радуюсь, когда мои ученики выезжают на различные мероприятия. Результат будет, но и поработать придется», — рассуждает Александр Галкин.
Во многом на его дальнейшую жизнь повлияла армия. Службу житель Здвинского района проходил в пограничных войсках на Дальнем Востоке. После пошел добровольцем в Афганистан. Подготовка к боевым действиям была очень серьезной. Девять месяцев в горячей точке закалили характер Александра Михайловича и в корне поменяли мировоззрение.
«После армии, конечно, на все вещи смотришь иначе, — подтверждает наш собеседник. — Тем более, я побывал в боевых условиях. Там уже понимаешь, что необходима физическая сила и выносливость, сила характера — это все закаляется».
Быть может, именно поэтому Александр Галкин придает большое значение работе над силовыми качествами. На его уроки дети ходят с удовольствием.
«Я больше стараюсь, чтобы дети были физически сильны, — рассказывает педагог. — Важно научить девочек отжиматься, а мальчиков — подтягиваться. Мы работаем над силовыми качествами характера. Конечно, играем на уроках в волейбол, баскетбол. В принципе, мы всем занимаемся. Вот сейчас зима, ходим на лыжах».
Еще одна важная составляющая в работе Галкина — руководство движением Юнармия и военно-патриотическим клубом «Витязь». Педагог ведет дополнительные занятия со школьниками в селах Здвинск и Цветники.
Интересный факт: на занятия к Александру Михайловичу ходят в 60 процентах девочки и в 40 процентах — мальчики.
За 38 лет, которые наставник работает в школе, он выпустил сотни ребят. И пусть среди них нет великих спортсменов, некоторые ребята поступили в педагогические училища и сегодня работают по профессии. Всем, кто выбрал для себя этот путь, наставник советует не ждать быстрых результатов.
«Чтобы получить какие-то результаты, необходимо отработать от 3 до 5 лет на новом месте. Чтобы дети поняли, что ты от них требуешь или чего ты хочешь добиться», — делится опытом заслуженный преподаватель.
В школе должен быть мужчина, безусловно. С мнением Александра Михайловича согласны и его коллеги. Мужчина способен показать детям, как слова становятся действием. Мужчина — это авторитет для подростков, будущих защитников Отечества.
«Александр Михайлович очень ответственный и добросовестный педагог, — поделилась директор Цветниковской СОШ Ольга Ивановна Кошман. — Благодаря его инициативе, творчеству, неравнодушию, наш отряд Юнармии, с которым он занимается на протяжении уже ряда лет, становится не просто участником, но и призером различных профильных смен. Ребята участвуют в областных соревнованиях. Ребятишки с удовольствием идут к нему на занятия — как физической культуры, так и военно-патриотической направленности».
Александр Михайлович Галкин неоднократно отмечен различными наградами. В 2019 году он стал «Лучшим педагогическим работником Здвинского района», а также единственный в Здвинском районе получил медаль «Михаил Калашников». В 2020 году он стал «Лучшим педагогическим работником Новосибирской области». Звание «Заслуженный работник образования Новосибирской области» — это еще одно подтверждение его профессионализма и личных заслуг.