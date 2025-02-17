atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 17 февраля, 13:15

Published 17 февраля, 13:15

Modified 17 февраля, 13:17

Updated 17 февраля, 13:17

Опоздавшие пытались догнать самолет на взлетной полосе

Жители Новосибирска попытались догнать свой самолет на взлетной полосе

17 февраля 2025, 13:15
Фото: 1MI. Опоздавшие пытались догнать самолет на взлетной полосе
Двое новосибирцев опоздали на свой рейс и попытались догнать самолет любой ценой.

Двое пассажиров в новосибирском Толмачёво опоздали на свой рейс «Новосибирск-Братск». Мужчины попытались догнать Embraer 170 прямо на взлетной полосе.

Для того, чтобы попасть на перрон, они нажали на кнопку пожарной сигнализации, а затем выбили дверь на магнитной блокировке. Выбежав, опоздавшие попытались догнать самолет, готовящийся к рулению на взлетно-посадочную полосу.

Однако попасть на борт им не удалось — нарушителей задержали и выписали административные протоколы. Вероятно, им также придется возместить ущерб, причиненный имуществу аэропорта.

В новосибирском аэропорту перекрыли галерею между терминалами — когда ждать открытия
Узнать подробнее
Читайте также:
Попугая-нелегала выслали из Новосибирска в ТаджикистанНовосибирским водителям рассказали, ужесточится ли ответственность за пьяную ездуНовосибирским водителям рассказали, ужесточится ли ответственность за пьяную езду
#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Толмачево#Аэропорт Толмачево
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика