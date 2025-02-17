Жители Новосибирска попытались догнать свой самолет на взлетной полосе

Posted 17 февраля, 13:15
Published 17 февраля, 13:15
Modified 17 февраля, 13:17
Updated 17 февраля, 13:17
Двое пассажиров в новосибирском Толмачёво опоздали на свой рейс «Новосибирск-Братск». Мужчины попытались догнать Embraer 170 прямо на взлетной полосе.
Для того, чтобы попасть на перрон, они нажали на кнопку пожарной сигнализации, а затем выбили дверь на магнитной блокировке. Выбежав, опоздавшие попытались догнать самолет, готовящийся к рулению на взлетно-посадочную полосу.
Однако попасть на борт им не удалось — нарушителей задержали и выписали административные протоколы. Вероятно, им также придется возместить ущерб, причиненный имуществу аэропорта.
Ранее стала известна сумма долга крупной новосибирской авиакомпании.