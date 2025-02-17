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Posted 17 февраля, 03:57

Published 17 февраля, 03:57

Modified 17 февраля, 03:59

Updated 17 февраля, 03:59

Деньги вернули

Жители Новосибирска после коммунальной аварии получили более 3 млн рублей

17 февраля 2025, 03:57
Фото: 1MI. Деньги вернули
В Новосибирске прокуратура добилась перерасчета и компенсации горожанам за отключенное отопление, подробности дали в ведомстве.

Тепло в более чем 500 домах Заельцовского района отключили осенью прошлого года. Ресурсоснабжающая организация «НТСК» не обеспечила безаварийную работу объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, поэтому прокуратура внесла руководителю представление.

Горожанам сделали перерасчет платы за теплоэнергию на сумму 189 тысяч рублей. В качестве возмещения ущерба жителям вернули 510 тысяч рублей, а страховая выплатила жильцам более 2,5 млн рублей. Общая сумма превысила 3 млн рублей

Аналогичный перерасчет производили и в Ленинском районе, когда без тепла остались более 2 тысяч человек. Им вернули более 200 тысяч рублей.

Как жители Новосибирска теперь будут платить за отопление — ответ МинЖКХ
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Отопление#ЖКХ#Прокуратура#Перерасчет
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