Жители Новосибирска после коммунальной аварии получили более 3 млн рублей

Posted 17 февраля, 03:57
Published 17 февраля, 03:57
Modified 17 февраля, 03:59
Updated 17 февраля, 03:59
Тепло в более чем 500 домах Заельцовского района отключили осенью прошлого года. Ресурсоснабжающая организация «НТСК» не обеспечила безаварийную работу объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения, поэтому прокуратура внесла руководителю представление.
Горожанам сделали перерасчет платы за теплоэнергию на сумму 189 тысяч рублей. В качестве возмещения ущерба жителям вернули 510 тысяч рублей, а страховая выплатила жильцам более 2,5 млн рублей. Общая сумма превысила 3 млн рублей
Аналогичный перерасчет производили и в Ленинском районе, когда без тепла остались более 2 тысяч человек. Им вернули более 200 тысяч рублей.