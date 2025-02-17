Жительница Новосибирска обвинила экс-супруга из Австралии в похищении сына

По словам женщины, она гуляла с детьми и новым спутником, который был мужем Веры до брака с Олегом. Как утверждается, на них напала толпа мужчин, в потасовке детей силой затолкнули в заранее подготовленный автомобиль. Удалось вытащить из салона только девочку — мальчика силой удерживал водитель. После этого машина скрылась, проехав девочке по ноге. Серьезных травм у дочери не обнаружили.