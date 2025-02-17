Жительница Новосибирска обвинила экс-супруга из Австралии в похищении сына

Posted 17 февраля, 18:32
Published 17 февраля, 18:32
Modified 17 февраля, 18:34
Updated 17 февраля, 18:34
Супругам Олегу и Вере из России удалось получить работу в крупной австрийской IT-компании. Их жизнь казалась завидным идеалом: двое детей, хороший заработок, путешествия и даже собственная яхта. Однако в какой-то момент супруги приняли для себя решение развестись. Олег обвинил супругу в предательстве, она же в свою очередь заявила, что «устала жить с тираном».
Бракоразводный процесс оказался крайне сложным: помимо раздела крупного имущества, предстояло решить, с кем будут жить дети. Вера хотела вернуться в Россию, а Олег — остаться в Австралии. Женщина забрала сына и дочь и уехала в Новосибирск. 16 февраля, как утверждает Вера в беседе с «КП», бывший супруг похитил мальчика.
По словам женщины, она гуляла с детьми и новым спутником, который был мужем Веры до брака с Олегом. Как утверждается, на них напала толпа мужчин, в потасовке детей силой затолкнули в заранее подготовленный автомобиль. Удалось вытащить из салона только девочку — мальчика силой удерживал водитель. После этого машина скрылась, проехав девочке по ноге. Серьезных травм у дочери не обнаружили.
Как уточнили правоохранители Atas.info, заявление действительно поступило 16 февраля. Мать уверена, что ее сына могут увезти в Казахстан, а оттуда — в Австралию.