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Posted 17 февраля, 18:32

Published 17 февраля, 18:32

Modified 17 февраля, 18:34

Updated 17 февраля, 18:34

Сибирячка обвинила экс-супруга в похищении сына

Жительница Новосибирска обвинила экс-супруга из Австралии в похищении сына

17 февраля 2025, 18:32
Фото: Изображение Midjourney. Сибирячка обвинила экс-супруга в похищении сына
16 февраля в отделение полиции поступило заявление о пропаже несовершеннолетнего: мать утверждает, что мальчика похитил его отец и теперь намерен вывезти ребенка заграницу.

Супругам Олегу и Вере из России удалось получить работу в крупной австрийской IT-компании. Их жизнь казалась завидным идеалом: двое детей, хороший заработок, путешествия и даже собственная яхта. Однако в какой-то момент супруги приняли для себя решение развестись. Олег обвинил супругу в предательстве, она же в свою очередь заявила, что «устала жить с тираном».

Бракоразводный процесс оказался крайне сложным: помимо раздела крупного имущества, предстояло решить, с кем будут жить дети. Вера хотела вернуться в Россию, а Олег — остаться в Австралии. Женщина забрала сына и дочь и уехала в Новосибирск. 16 февраля, как утверждает Вера в беседе с «КП», бывший супруг похитил мальчика.

По словам женщины, она гуляла с детьми и новым спутником, который был мужем Веры до брака с Олегом. Как утверждается, на них напала толпа мужчин, в потасовке детей силой затолкнули в заранее подготовленный автомобиль. Удалось вытащить из салона только девочку — мальчика силой удерживал водитель. После этого машина скрылась, проехав девочке по ноге. Серьезных травм у дочери не обнаружили.

Как уточнили правоохранители Atas.info, заявление действительно поступило 16 февраля. Мать уверена, что ее сына могут увезти в Казахстан, а оттуда — в Австралию.

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