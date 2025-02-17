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Posted 17 февраля, 09:30

Published 17 февраля, 09:30

Modified 17 февраля, 09:32

Updated 17 февраля, 09:32

Какие супы вредные

Жителям Новосибирска перечислили супы, портящие ЖКТ

17 февраля 2025, 09:30
Фото: Изображение Midjourney. Какие супы вредные
Жителям Новосибирской области рассказали о супах, которые плохо влияют на желудок, о чем сообщила биолог.

Самыми опасными для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются супы-харчо и другие блюда, где есть жирный и наваристый бульон. Они перегружают желудок, поэтому после приема пищи человек может почувствовать дискомфорт.

Как отметила биолог Ирина Лялина, солянка и другие подобные супы с колбасами, также богаты солью и жирами. Если с ними переборщить, то жидкость начнет задерживаться в организме, что приводит к отекам и даже давлению.

Пакетированные бульоны тоже не стоит употреблять в пищу, пишет телеканал «Саратов 24». Именно в них содержится больше всего химии и ничего полезного в них нет. Также новосибирцам перечислили травмы, портящие жизнь взрослым.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Еда#Суп
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