Жителям Новосибирска перечислили супы, портящие ЖКТ

Posted 17 февраля, 09:30
Published 17 февраля, 09:30
Modified 17 февраля, 09:32
Updated 17 февраля, 09:32
Самыми опасными для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются супы-харчо и другие блюда, где есть жирный и наваристый бульон. Они перегружают желудок, поэтому после приема пищи человек может почувствовать дискомфорт.
Как отметила биолог Ирина Лялина, солянка и другие подобные супы с колбасами, также богаты солью и жирами. Если с ними переборщить, то жидкость начнет задерживаться в организме, что приводит к отекам и даже давлению.
Пакетированные бульоны тоже не стоит употреблять в пищу, пишет телеканал «Саратов 24». Именно в них содержится больше всего химии и ничего полезного в них нет. Также новосибирцам перечислили травмы, портящие жизнь взрослым.