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Posted 17 февраля, 01:34

Published 17 февраля, 01:34

Modified 17 февраля, 01:36

Updated 17 февраля, 01:36

Как отдыхаем

Жителям Новосибирска рассказали, почему не будет выходного в честь 23 февраля

17 февраля 2025, 01:34
Фото: 1MI. Как отдыхаем
Жителям Новосибирской области рассказали, будет ли выходной в честь 23 февраля: такое решение приняло российское Правительство.

Дополнительных выходных в честь 23 февраля в России не будет. Сам День защитника Отечества выпадает на воскресенье.

В текущем году выходной перенесли на весну. В мае россияне будут отдыхать полноценных четыре дня — с 8 по 11 число, в честь Дня победы. Также в этом месяце отдыхать россияне могут с 1 по 4 мая.

Затем выходные наступят в июне — с 12 по 15 число. Потом продолжительные выходные будут лишь в ноябре — 2-4 числа. Ранее стали известны даты каникул в новосибирских школах в 2025 году. Скоро наступят весенние выходные.

Планируем отдых заранее: график школьных весенних каникул в 2025 году
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