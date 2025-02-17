Жителям Новосибирска рассказали, почему не будет выходного в честь 23 февраля

Posted 17 февраля, 01:34
Published 17 февраля, 01:34
Modified 17 февраля, 01:36
Updated 17 февраля, 01:36
Дополнительных выходных в честь 23 февраля в России не будет. Сам День защитника Отечества выпадает на воскресенье.
В текущем году выходной перенесли на весну. В мае россияне будут отдыхать полноценных четыре дня — с 8 по 11 число, в честь Дня победы. Также в этом месяце отдыхать россияне могут с 1 по 4 мая.
Затем выходные наступят в июне — с 12 по 15 число. Потом продолжительные выходные будут лишь в ноябре — 2-4 числа. Ранее стали известны даты каникул в новосибирских школах в 2025 году. Скоро наступят весенние выходные.