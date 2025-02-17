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Posted 17 февраля, 11:10

Published 17 февраля, 11:10

Modified 17 февраля, 11:21

Updated 17 февраля, 11:21

Владислав Лисовец болен раком

Звезды, который столкнулись с онкологией: Влад Лисовец, Шура, Гайдулян и другие

17 февраля 2025, 11:10
Фото: Скриншот https://youtube.com/watch?v=SEJUg_Bfrdc
. Владислав Лисовец болен раком
Даже в жизнь богатых и знаменитых людей иногда приходит беда под названием рак. Неутешительный диагноз в поздней стадии был обнаружен у российского стилиста Влада Лисовец. Первый этап лечения не принес особых результатов. Рассказываем, кто еще столкнулся с проблемами здоровья и выжил в этой борьбе.

Стилист, а также бизнесмен, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец почувствовал себя плохо еще осенью 2024 года. Обратившись в клинику и пройдя необходимые исследования состояния здоровья, онкологи огласили 52-летней звезде результат — рак в последней стадии, сообщает Mash.

Лисовец уже перенес курс химиотерапии, после которой внешность звезды стала меняться: отмечается похудение и выпадение волос, характерные при онкологии. Врачи намерены собрать консилиум, чтобы утвердить дальнейший план лечения.

При этом последнее интервью Лисовец дал Светлане Бондарчук 7 декабря 2024 года, в котором не упоминалось и слова о болезни. Стилист говорил о мечтах, список которых пополняется ежегодно. Ближайшие планы — выступления в городах Санкт-Петербург, Сочи, участие в жюри Главная Женщина и иных различных конкурсах.

Рассказываем, кто еще столкнулся с онкологией из мира шоу-бизнеса.

Шура

Певец Шура перенес онкологию
Певец Шура перенес онкологию.
Фото: https://vk.com/shura_superstar?from=search

Слава к Шуре (Александру Медведеву), родившемуся в Новосибирске, пришла мгновенно. Однако вместе с ней она принесла и наркотическую зависимость, в которой певец сам честно признался. Причиной употребления запрещенных препаратов, по словам знаменитости, стало одиночество — отсутствие жены и детей.

Из-за этого артист лишился денег, квартиры и ближайшего окружения. Помимо этого на фоне наркотиков у Шуры появилась онкология, которая уже дала метастазы в головной мозг. Лечащий врач тогда сказал звезде 90-х: «Ещё неделю — и ты бы сдох».

Несмотря на неутешительные прогнозы онкологов, Шура твердо решил лечиться, заодно избавившись от алкогольной и наркотической зависимости. Пройдя восемнадцать курсов химиотерапии в течение долгих пяти лет, а также операцию по удалению яичка, артист справился с болезнью и вошел в стадию ремиссии.

На данный момент он ежегодно проводит исследования своего организма на возможные рецидивы. Сейчас певца не узнать — он набрал вес, вставил зубы и выступает с концертами по всей России. 20 мая Шура готовиться встретить первый в своей жизни серьезный юбилей — 50 лет.

Андрей Гайдулян

Актер Андрей Гайдулян
Актер Андрей Гайдулян.
Фото: https://vk.com/gaidulyan2000?from=search

Звезда сериала «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян узнал о своем диагнозе случайно, в 2015 году во время нахождения в родном городе Кишинев. Там он навещал своих родителей, а заодно решил проверить здоровье. Как оказалось, у актера лимфома.

Лечить онкологическое заболевание Андрей уехал в Германию. Там он полностью посвятил время борьбе с раком, уйдя из социальных сетей и игнорируя общение с прессой. Актер признался, что он не мог справиться со стрессом от этой новости, часто плакал и срывался.

Все это время с ним рядом находилась супруга Диана Очилова, которая в течении 7 месяцев поддерживала его в сложный период. Недуг отступил и Андрей снова вернулся в профессию.

Юлия Волкова

Юлия Волкова
Юлия Волкова.
Фото: https://vk.com/julia_volkova_group

Еще одна артистка, которая столкнулась с раком, оказалась «татушка» Юлия Волкова. В 2012 году у нее был диагностирован рак щитовидной железы, который стал ударом для певицы. Она экстренно сделала операцию и прошла необходимое лечение, однако во время хирургического вмешательства у нее были повреждены голосовые связки. Юлия долгое время разговаривала шепотом и пыталась восстановить голос в Германии и Азии, однако сделать это удалось только в Сеуле.

Как гром среди ясного неба в 2020 году стала новость о рецидиве. Волковой снова удалось победить болезнь, сейчас она чувствует себя хорошо и продолжает давать концерты.

Дарья Донцова

Дарья Донцова
Дарья Донцова.
Фото: https://vk.com/ddontsova

Лечение онкологии для Дарьи Донцовой было одним из трудных. Узнав о раке груди в последней стадии врачи дали понять женщине, что ей осталось жить всего несколько месяцев. Тогда писательницу охватила паника — на кого она оставит троих детей, мужа и маму?

Лечение и правда было очень долгим, Донцова перенесла 18 операций, лучевую и химиотерапию, однако у нее не возникало даже и мысли о смерти. Писательница разработала собственную уникальную программу, в которую входило много движений, хобби и занятия. Именно в больничной палате Донцова сочинила свой первый детектив, который дал старт ее успешной карьере писательницы.

С того самого времени «мама русского детектива» ежедневно занимается спортом, регулярно пишет, а также является Послом благотворительной программы компании «Вместе против рака груди».

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#Эмилия Шпилева#Здоровье#Онкология#Звезды
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