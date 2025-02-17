Звезды, который столкнулись с онкологией: Влад Лисовец, Шура, Гайдулян и другие

Еще одна артистка, которая столкнулась с раком, оказалась «татушка» Юлия Волкова. В 2012 году у нее был диагностирован рак щитовидной железы, который стал ударом для певицы. Она экстренно сделала операцию и прошла необходимое лечение, однако во время хирургического вмешательства у нее были повреждены голосовые связки. Юлия долгое время разговаривала шепотом и пыталась восстановить голос в Германии и Азии, однако сделать это удалось только в Сеуле.