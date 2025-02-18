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Posted 18 февраля, 11:11

Published 18 февраля, 11:11

Modified 18 февраля, 11:13

Updated 18 февраля, 11:13

Новосибирский район подвел итоги работы за год

1700 новых рабочих мест: губернатор Травников оценил развитие Новосибирского района

18 февраля 2025, 11:11
Фото: nso.ru. Новосибирский район подвел итоги работы за год
Глава региона принял участие в собрании трудовых коллективов и общественности Новосибирского района по подведению итогов социально-экономического развития района за 2024 год и постановке задач на 2025 год.

Серьёзные проекты для социально-экономического развития региона и всей страны реализуются на территории Новосибирского района. Инвестиционный портфель района включает в себя 252 проекта с общим объёмом инвестиций 224 млрд рублей. В 2024 году за счёт инвестпроектов создано 1700 рабочих мест. Продолжают активно развиваться промышленно-логистические парки, теперь их в районе семь. Истекшая пятилетка стала прорывной для района по строительству социальных объектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, ЖКХ, благоустройства общественных территорий, дорожного ремонта и строительства.

Андрей Травников поблагодарил тружеников за хорошую работу в непростом 2024 году, за выполнение всех поставленных задач: «Я и мои коллеги прекрасно осознаём особенность района, где требуется отвечать на растущие запросы к фактически городской жизни и при этом находить возможность сохранять сельский уклад. Поэтому мы уделяем особое внимание объектам транспортной инфраструктуры, социальным объектам. Безусловно, это стало возможным с помощью национальных проектов, которые были инициированы нашим президентом, и в течение шести лет они только увеличивались и по объёмам, и по направлениям. Это и результат реализации наших региональных программ»

 

Губернатор подчеркнул особую роль Новосибирского района в развитии региона, напомнив, что на его территории расположены предприятия, от стабильной работы которых зависит будущее не только Новосибирской области, но и всей России. Андрей Травников отметил, что команда Новосибирского района сегодня способна подавать пример, браться за решение трудных задач, формулировать и передавать опыт.

Об итогах социально-экономического развития Новосибирского района за 2024 г. и постановке задач на 2025 год на собрании доложил глава района Андрей Михайлов.

За 2024 год индекс промышленного производства в районе превысил региональный показатель почти в 2 раза и составил 107,2% — 140 млрд рублей по объёму произведённой предприятиями продукции. Существенный рост демонстрирует строительная отрасль. В районе сформировано и осваивается 27 площадок комплексного жилищного строительства. В 2024 году введено 686 тыс. кв. м жилья — это 30% общеобластного объёма.

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