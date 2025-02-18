1700 новых рабочих мест: губернатор Травников оценил развитие Новосибирского района

Серьёзные проекты для социально-экономического развития региона и всей страны реализуются на территории Новосибирского района. Инвестиционный портфель района включает в себя 252 проекта с общим объёмом инвестиций 224 млрд рублей. В 2024 году за счёт инвестпроектов создано 1700 рабочих мест. Продолжают активно развиваться промышленно-логистические парки, теперь их в районе семь. Истекшая пятилетка стала прорывной для района по строительству социальных объектов в сферах здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта, ЖКХ, благоустройства общественных территорий, дорожного ремонта и строительства.