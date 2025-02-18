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Posted 18 февраля, 08:19

Published 18 февраля, 08:19

Modified 18 февраля, 08:21

Updated 18 февраля, 08:21

Что посадить в феврале, марте и апреле 2025 года, чтобы получить собственную рассаду

Агроном назвал числа, в которые нужно сажать рассаду, с учетом лунного календаря

18 февраля 2025, 08:19
Фото: Изображение Midjourney. Что посадить в феврале, марте и апреле 2025 года, чтобы получить собственную рассаду
Рассказываем, что нужно посадить сейчас, чтобы подготовиться к богатому летнему урожаю: лунный календарь на февраль, март и апрель с самыми благоприятными днями в 2025 году. Агрономы дали советы по правильной посадке рассады и уходу за растениями.

Предварительная подготовка семян к посадке

Перед началом посадок необходимо заранее подготовиться и выделить тетрадь для важных записей. Такой ежедневник огородника поможет ничего не забыть: время посадки, периоды подкормки, полива и пикирования. Также необходимо кратко описать сроки созревания и вегетации различных сортов культур, которые указаны на упаковке с семенами.

Лучше всего, если каждому растению будет выделена своя страница, на которой будут конспектироваться детали. Необходимо записывать даже такие мелочи, как местоположение и цвет горшков, так как при большом количестве рассады легко запутаться.

Что сажать на рассаду
Что сажать на рассаду. Фото: Изображение Midjourney

В чем сажать: емкость и грунт для весенней рассады

«За 20 лет выращивания рассады я поняла: грунт — это фундамент будущего урожая. Представьте, что вы строите дом. Станете ли вы экономить на фундаменте? Вот и с рассадой так же», — делится опытом агроном и кандидат сельскохозяйственных наук Гуляева Нелли канала УЧЕНЫЙ АГРОНОМ.

В качестве почвы лучше всего выбирать качественный торф с нейтральным pH. За день до посадки разложите торф по горшкам и немного пролейте водой.

На следующем этапе необходимо подыскать подходящую тару для посева. Это могут быть как магазинные пластиковые контейнеры и торфяные горшочки, так и емкости, которые найдутся в любом доме: картонные пакеты из-под молока, железные банки, старые горшки, пластиковые стаканчики и даже яичная скорлупа. Главное, чтобы их можно было проткнуть для естественного дренажа.

Найденные емкости необходимо поставить на поднос или иную подставку с бортами. Это убережет подоконники от протекания воды во время полива и при этом станет дополнительным источником влаги, если растения вовремя не полили.

Также для рассады понадобятся маленькие совочки, грабли и тяпки, которыми можно аккуратно ухаживать за нежными ростками. Такие «помогаторы» обычно продаются в отделе магазина для комнатных растений.

В чем правильно сажать на рассаду
В чем правильно сажать на рассаду. Фото: Изображение Midjourney

Готовим семена

Следующим шагом является осмотр купленных семян. Обычно они уже протравлены и продезинфицированы, поэтому сеять их можно сразу в почву без предварительной обработки.

Если же материал был собран с предыдущего урожая, его необходимо поместить в раствор марганца на 20 минут, из расчета сухое вещество на кончике ножа на 5 литров кипяченой холодной воды комнатной температуры (20-25С). Это поможет предотвратить инфекционные заболевания, гнили и других проблем.

Сроки посева рассады весной

Сроки посева овощных культур указаны на упаковке агропроизводителя, но для подсказки можно воспользоваться советами агронома Алексея Володихина, автора канала Чудогрядка.рф.

По мнению специалиста, томаты сажают в следующие сроки, в зависимости от места дальнейшей высадки:

  • для теплицы — 10–20.02;
  • для открытого грунта с укрытием — 10–20.03;
  • для открытого грунта без укрытия — 30.03-10.04.

Перцы:

  • для теплицы — 25.01-05.02;
  • для открытого грунта с укрытием — 25.02-05.03;
  • для открытого грунта без укрытия — 15–25.03.

Баклажаны:

  • для теплицы — 20.01 — 01.02;
  • для открытого грунта с укрытием — 20.02 — 01.03;
  • для открытого грунта без укрытия — 10-20.03.

Обычно, под посадку на подоконнике идут томаты, огурцы и перцы, а для открытого грунта подходят картофель, а также быстрорастущие кабачки и тыквы. Их можно высаживать в теплицу уже в апреле или мае, когда температура воздуха достигнет +18С.

Сроки посадки семян на рассаду — помидоры, перцы, баклажаны
Сроки посадки семян на рассаду — помидоры, перцы, баклажаны. Фото: Изображение Midjourney

Как сажать семена рассады: полив и пленка

Готовые и обработанные семена укладывают в емкости с торфом, присыпая сверху полусантиметровым слоем земли. После их слегка утрамбовывают руками и поливают отстоянной водой, температурой 25-28 градусов. Лучше всего использовать пулевизатор, который не размывает почву. Когда ростки поднимутся на 2-3 сантиметра и укрепятся корни — можно использовать маленькую леечку.

Расстояние между семенами должно быть не менее трех сантиметров, а междурядья — пять сантиметров. Если бросить посадочный материал россыпью или не соблюсти дистанцию, растения не получат должного питания и могут быть подвержены грибковым заболеваниям.

«Перцы и баклажаны не любят пересадку, поэтому семена нужно высевать сразу в отдельные стаканчики. В идеале — сразу в большие, например, в 0,5-литровые. Такого объема почвы рассаде хватит до высадки в грунт», — советует эксперт Володихин.

Сразу после полива горшки необходимо накрыть полиэтиленом или пакетом, которые создают парниковый эффект и способствуют прорастанию. Как только появятся ростки, их можно убрать. Но такую тепличку необходимо регулярно проветривать, чтобы избежать гнили.

Как правильно сажать семена рассады
Как правильно сажать семена рассады. Фото: Изображение Midjourney

Солнце — главный витамин роста

Чтобы рассада хорошо всходила, была крепкой и не вытягивалась ей необходим полноценный 12-часовой солнечный день. Лучшими местами станут южные окна, которые улавливают первую половину дня. Так как зимне-весенний период еще не отличается высокой солнечной активностью, огородники чаще всего используют фитолампы, которые стимулируют фотосинтез.

Размещать их необходимо правильно: не слишком близко, чтобы не вызвать ожоги, но и не слишком далеко, чтобы не быть бесполезным. Оптимальное расстояние — 15-20 сантиметров от макушки растения.

Температура прорастания

Первые росточки под пленкой появляются уже на 2-4 день после посадки, при условии что температура воздуха будет в пределах t +18-23 градусов. Как только рассада появилась, ее требуется закалять, чтобы укрепить корневую систему и повысить иммунитет. Но у каждой культуры свой температурный режим:

  • Томат и баклажан: ночью t +16-18, днем — t +18-20.
  • Перцы более теплолюбивы: ночью t +20-22, днем — t +22-26.
  • Капуста холодолюбивое растение: ночью t +12-14, днем — t +14-16.
Фитолампа для рассады
Фитолампа для рассады. Фото: Изображение Midjourney

Внимание, томаты!

По мере роста рассады и появление первых двух листочков у томатов опускают температуру до +10-12 ночью и +12-14 днем. Такой режим необходимо соблюдать около недели, а потом в течении 14 дней держать +14-16 ночью и +16-18 днем. Это необходимо для того, чтобы зачаточная кисть правильно сформировалась и вовремя дала урожай, а не две недели позже.

Когда проводить подкормку рассады

«Если вы составляли питательную смесь сами, почву брали в огороде и она у вас плодородная — тогда можно обойтись без подкормок. Но многие ли так делают? Обычно дачники покупают грунт в магазине, а там мало питательных элементов — как правило, это просто торф. В этом случае подкормки нужны», — рассказывает Алексей Володихин.

Через две недели от первых всходов рассаду необходимо подкормить витаминами и микроэлементами. Сделать это можно любым комплексным удобрением, специально для рассады, или развести 10 гр превикура на 10 литров воды. Подкормка осуществляется под корень, то есть проливая землю.

Вторая подкормка проводиться перед пикировкой. Количество удобрения необходимо увеличить вдвое (20 гр на 10 л воды). Третья и последующая подкормка зависит от состояния и здоровья рассады.

Подкормка рассады
Подкормка рассады. Фото: Изображение Midjourney

Лунный посевной календарь на февраль, март и апрель 2025 года

Опытные огородники часто пользуются лунным календарем, который помогает добиться хороших урожаев и высокой всхожести семян. Для правильного его использования необходимо помнить, что:

  1. Растения с наземными плодами (томаты, огурцы, кабачки), высеивают на Растущую Луну;
  2. Культуры, чьи плоды находятся под землей (картофель, морковь, свекла), сеют на Убывающую Луну;
  3. Необходимо обращать внимание, в каком знаке зодиака пребывает Луна;
  4. За сутки до и после Новолуния, Полнолуния, а также солнечных и лунных затмений не стоит ничего сеять.

Лунник.рф поделился самыми удачными днями, с учетом Растущей и Убывающей Луны в самых плодородных знаках зодиака, для посадки рассады:

Февраль

  • 18.02 — Луна в знаке Скорпион, плодородный хороший знак для посева, высадки в грунт. Удачное время для посадки таких культур, как картофель, морковь, пастернак, ревень, редис, репа, брюква, свекла.
  • 27.02 — Лена в Рыбе, хороший плодородный знак для посева клубневых культур.

Март

  • 07.03 — Луна в Раке, самый лучший плодородный знак для посева, посадка овощей: бобовые (фасоль, горох, бобы), баклажаны, дыня, кабачки, помидоры, тыква.
  • 18.03 — Убывающая Луна в Скорпионе, плодородный знак для картофеля, моркови, пастернак, ревеня, редиса, репы, брюквы, свеклы.
  • 26.03 — Луна в Рыбах, плодородный знак, отлично подходит для растений, у которых клубневые плоды.

Апрель

  • 04.04 — Луна в Раке, плодородный знак, отлично подходящий для посадка овощей: артишок, дыня, капуста, кукуруза, огурцы, петрушка, салат, сельдерей, шпинат.
  • 05.04 — Растущая Луна в Раке, лучшее положение для высадки овощей: бобовые (фасоль, горох, бобы), баклажаны, дыня, кабачки, помидоры, тыква.
  • 23-24.04. — Убывающая Луна в Рыбе, подходит для посадка овощей: морковь, пастернак, ревень, редис, репа, брюква, свекла.
Лунный календарь посева семян на рассаду в 2025 году
Лунный календарь посева семян на рассаду в 2025 году. Фото: Изображение Midjourney
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