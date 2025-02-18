Агроном назвал числа, в которые нужно сажать рассаду, с учетом лунного календаря

По мере роста рассады и появление первых двух листочков у томатов опускают температуру до +10-12 ночью и +12-14 днем. Такой режим необходимо соблюдать около недели, а потом в течении 14 дней держать +14-16 ночью и +16-18 днем. Это необходимо для того, чтобы зачаточная кисть правильно сформировалась и вовремя дала урожай, а не две недели позже.