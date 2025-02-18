Больного туберкулезом силой отправили в больницу под Новосибирском

В ходе розыска удалось вычислить его местонахождение. Нашли больного возле медучреждения, когда тот решил проведывать своего родственника. Тогда пациента силой доставили в отделение, где лечат людей с таким заболеванием. Затем его перевезли на лечение в областную столицу.