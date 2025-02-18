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Posted 18 февраля, 02:43

Published 18 февраля, 02:43

Modified 18 февраля, 02:45

Updated 18 февраля, 02:45

Мужчина мог заразить других

Больного туберкулезом силой отправили в больницу под Новосибирском

18 февраля 2025, 02:43
Фото: 1MI. Мужчина мог заразить других
Под Новосибирском принудительно начали лечить больного, о чем информировали судебные приставы.

Инцидент случился в Кыштовском районе. Суд постановил принудительно отправить в больницу 27-летнего мужчину, который болен туберкулезом. Однако новосибирец долгое время скрывался от врачей и приставов.

В ходе розыска удалось вычислить его местонахождение. Нашли больного возле медучреждения, когда тот решил проведывать своего родственника. Тогда пациента силой доставили в отделение, где лечат людей с таким заболеванием. Затем его перевезли на лечение в областную столицу.

Ранее десятки пассажиров не смогли улететь из-за болезни стюардессы. Им возместили ущерб за билеты.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Приставы#Болезнь#Кыштовский район
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