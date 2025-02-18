Больного туберкулезом силой отправили в больницу под Новосибирском

Posted 18 февраля, 02:43
Published 18 февраля, 02:43
Modified 18 февраля, 02:45
Updated 18 февраля, 02:45
Инцидент случился в Кыштовском районе. Суд постановил принудительно отправить в больницу 27-летнего мужчину, который болен туберкулезом. Однако новосибирец долгое время скрывался от врачей и приставов.
В ходе розыска удалось вычислить его местонахождение. Нашли больного возле медучреждения, когда тот решил проведывать своего родственника. Тогда пациента силой доставили в отделение, где лечат людей с таким заболеванием. Затем его перевезли на лечение в областную столицу.
Ранее десятки пассажиров не смогли улететь из-за болезни стюардессы. Им возместили ущерб за билеты.