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Posted 18 февраля, 11:07

Published 18 февраля, 11:07

Modified 18 февраля, 11:09

Updated 18 февраля, 11:09

Пачка денег

Долгожданная индексация пенсий в 2025 году — на сколько повысят выплаты

18 февраля 2025, 11:07
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Пачка денег

В Новосибирской области в 2025 году проиндексируют страховые и социальные пенсии

Жители Новосибирска и всей России в 2025 году получат проиндексированные страховые и социальные пенсии.

Согласно распоряжению президента России Владимира Путина, размеры выплат будут увеличены на 9,5%, что соответствует фактическому уровню инфляции за прошлый год.

Увеличение пенсий: основные детали

На совещании по вопросам экономики глава государства отметил, что социальные пособия и выплаты в 2025 году будут индексированы с учетом уровня инфляции. Президент подчеркнул, что в 2024 году инфляция составила 9,5%, что оказалось выше прогнозов Центрального банка.

Первоначально с 1 января 2025 года пенсии были увеличены на 7,3%, однако позднее было принято решение довести индексацию до 9,5%. Разницу пенсионеры получат в феврале в виде единовременной доплаты за январь.

Средний размер пенсий в Новосибирской области

Согласно данным регионального подразделения Социального фонда России (СФР), после индексации средний размер страховой пенсии в Новосибирской области достигнет 24,5 тыс. рублей. В масштабах всей страны, по состоянию на 1 августа 2024 года, число неработающих пенсионеров составило 33,2 млн человек, а их средний размер пенсии — 23,4 тыс. рублей. Также в России насчитывается 7,85 млн работающих пенсионеров, у которых средний размер выплат составляет 17,3 тыс. рублей.

Индексация пенсий для работающих пенсионеров

В 2025 году впервые с 2016 года индексация затронет не только неработающих пенсионеров, но и тех, кто продолжает трудовую деятельность. Однако стоит учитывать, что для работающих пенсионеров увеличение выплат происходит за счет начисленных пенсионных баллов. После завершения трудовой деятельности их пенсия будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.

Индексация военных пенсий

Владимир Путин также поручил провести индексацию военных пенсий задним числом с 1 января 2025 года. Напомним, что 1 октября 2024 года выплаты военным пенсионерам уже были увеличены на 5,1%, но теперь планируется дополнительное повышение с учетом фактического уровня инфляции.

Нужно ли подавать заявление на индексацию?

Пенсионерам не требуется обращаться в Социальный фонд России для получения увеличенных выплат. Индексация будет произведена автоматически, и перерасчет затронет всех получателей страховых и социальных пенсий.

Хочешь —халву ешь, хочешь — пряники: назван размер пенсии после очередной индексации
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Инфляция#Владимир Путин#Индексация пенсий#Страховые пенсии#Социальные пенсии#2025 год
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