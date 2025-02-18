Долгожданная индексация пенсий в 2025 году — на сколько повысят выплаты

В 2025 году впервые с 2016 года индексация затронет не только неработающих пенсионеров, но и тех, кто продолжает трудовую деятельность. Однако стоит учитывать, что для работающих пенсионеров увеличение выплат происходит за счет начисленных пенсионных баллов. После завершения трудовой деятельности их пенсия будет пересчитана с учетом всех пропущенных индексаций.