«Домклик» назвал среднюю стоимость жилья в РФ приобретаемого по «Семейной ипотеке»

Во всех регионах сроки ипотечного кредитования особо не отличаются и в среднем составляют 28 лет. Однако в регионах с более высоким уровнем доходов, таких как Москва и Санкт-Петербург, эти сроки несколько короче, при этом разница с общероссийскими показателями не слишком значительна. Как отмечают аналитики, текущая стоимость новостроек вынуждает заемщиков, проживающих даже в состоятельных регионах, оформлять ипотечные кредиты на более продолжительный срок.