«Домклик» назвал среднюю стоимость жилья в РФ приобретаемого по «Семейной ипотеке»

Posted 18 февраля, 16:36
Published 18 февраля, 16:36
Modified 18 февраля, 16:36
Updated 18 февраля, 16:36
Эксперты платформы «Домклик» сделали такие выводы на основе результатов анализа выдач в рамках «Семейной ипотеки» по линии Сбера в 2025 году, пишет vostokmedia.com.
«Семейная ипотека» появилась в России семь лет назад. В последние месяцы 2024 года доля выданных Сбером кредитов по этой программе достигла рекордного уровня в 65%. На сегодняшний день «Семейная ипотека» остается основным инструментом поддержки семей с детьми. Представители платформы «Домклик» подчеркнули, что программа способствует увеличению спроса на строящееся жилье и поддерживает российский строительный сектор.
По данным на начало 2025 года, участники программы «Семейная ипотека» предпочитают приобретать жилье в многоквартирных домах (МКД).
В первые шесть месяцев 2024 года доля индивидуального жилищного строительства (ИЖС) была достаточно высокой и достигала около 23%. Однако после того, как сектор ИЖС начал переходить на использование эскроу-счетов наряду с МКД, доля ипотечных кредитов на частное домостроение стала снижаться.
Средняя площадь однокомнатных квартир составила 35 кв. м, двухкомнатных — 55 кв. м, трехкомнатных — 72 кв. м. В декабре прошлого года доля сделок на покупку однокомнатных квартир составила 50%, двухкомнатных — 35%, а более просторных квартир — около 15%.
На начало 2025 года в России медианная стоимость жилья, приобретаемого по программе «Семейная ипотека», составила 7,8 млн рублей. В СКФО этот показатель достиг 6 млн рублей, а в ЦФО — 10,3 млн рублей.
Аналитики отмечают, что наиболее высокая стоимость жилья наблюдается в столичных регионах — в ЦФО и СЗФО. Стоит отметить, что это вполне ожидаемо. Эти же регионы лидируют по числу ипотечных выдач по программе «Семейная ипотека». Так, на покупку жилья в столице пришлось 38% от всех ипотечных кредитов, выданных в ЦФО, а в Санкт-Петербурге — 40% от общего числа выдач в СЗФО.
Средняя сумма кредита по программе «Семейная ипотека» по стране составляет 5,5 млн рублей, при этом в ЦФО — 7 млн рублей, а в УФО, СКФО и ПФО этот показатель варьируется от 4,4 до 4,8 млн рублей.
Средний размер первоначального взноса по «Семейной ипотеке» в России составил 2,3 млн рублей, в ЦФО — 3,3 млн рублей, а в СКФО — 1,5 млн рублей. Аналитики указывают, что в ЦФО и СЗФО сосредоточено наибольшее количество платежеспособных покупателей, располагающих наличными средствами. В этих регионах сумма первоначального взноса составляет около 30% от общей стоимости приобретаемой недвижимости. В Южном, Сибирском, Уральском и Северо-Кавказском федеральных округах этот показатель находится на уровне примерно 25%.
Лидерами по величине ежемесячного платежа являются ЦФО и СЗФО. Средние суммы платежей в этих регионах составляют 43,6 тысячи рублей и 36,2 тысячи рублей соответственно. Самый низкий показатель наблюдается в СКФО, где размер ежемесячного платежа составляет 27,7 тысячи рублей.
Во всех регионах сроки ипотечного кредитования особо не отличаются и в среднем составляют 28 лет. Однако в регионах с более высоким уровнем доходов, таких как Москва и Санкт-Петербург, эти сроки несколько короче, при этом разница с общероссийскими показателями не слишком значительна. Как отмечают аналитики, текущая стоимость новостроек вынуждает заемщиков, проживающих даже в состоятельных регионах, оформлять ипотечные кредиты на более продолжительный срок.