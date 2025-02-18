Екатерина Мизулина намекнула на приезд в Новосибирск

Posted 18 февраля, 08:52
Published 18 февраля, 08:52
Modified 18 февраля, 08:54
Updated 18 февраля, 08:54
Столицу Сибири может проведывать глава Лиги безопасности интернета. Она спросила у подписчиков, где в Новосибирске продается достойный кофе. Визит Екатерины Мизулиной возможен, так как она недавно посещала другие российские города.
Она ездит вместе с певцом-патриотом SHAMAN (Ярослав Дронов) и активно делится видео с его концертов. Выступление артиста запланировано в Новосибирске на 19 февраля: он пройдет в «Сибирь-Арене».
Мизулину и Дронова давно подозревают в отношениях. В одной из школ они практически поцеловались на публику. Однако подтвержденной информации о возможной любви никто не дает. В прошлом году Шаман развелся.