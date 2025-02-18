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Posted 18 февраля, 08:52

Published 18 февраля, 08:52

Modified 18 февраля, 08:54

Updated 18 февраля, 08:54

Мизулина может посетить столицу Сибири

Екатерина Мизулина намекнула на приезд в Новосибирск

18 февраля 2025, 08:52
Фото: Екатерина Мизулина/Телеграм. Мизулина может посетить столицу Сибири
В Новосибирск может приехать Екатерина Мизулина, о чем она рассказала своим подписчикам.

Столицу Сибири может проведывать глава Лиги безопасности интернета. Она спросила у подписчиков, где в Новосибирске продается достойный кофе. Визит Екатерины Мизулиной возможен, так как она недавно посещала другие российские города.

Она ездит вместе с певцом-патриотом SHAMAN (Ярослав Дронов) и активно делится видео с его концертов. Выступление артиста запланировано в Новосибирске на 19 февраля: он пройдет в «Сибирь-Арене».

Мизулину и Дронова давно подозревают в отношениях. В одной из школ они практически поцеловались на публику. Однако подтвержденной информации о возможной любви никто не дает. В прошлом году Шаман развелся.

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