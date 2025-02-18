Как сгоревший в Толмачево Ту-154 стал героем фильма «Экипаж»

18 февраля 1978 года в новосибирском аэропорту Толмачёво произошёл инцидент, который мог бы остаться лишь в сводках авиационных происшествий, если бы не его неожиданное продолжение. В тот день на земле загорелся пассажирский самолёт Ту-154А авиакомпании «Аэрофлот». К счастью, обошлось без жертв, но лайнер полностью выгорел и был признан непригодным для эксплуатации. Однако именно этот трагический случай подарил советскому кинематографу уникальный реквизит для создания первого в СССР фильма-катастрофы «Экипаж», рассказывает АиФ-Новосибирск.