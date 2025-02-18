Как сгоревший в Толмачево Ту-154 стал героем фильма «Экипаж»

Posted 18 февраля, 10:38
Published 18 февраля, 10:38
Modified 18 февраля, 10:40
Updated 18 февраля, 10:40
18 февраля 1978 года в новосибирском аэропорту Толмачёво произошёл инцидент, который мог бы остаться лишь в сводках авиационных происшествий, если бы не его неожиданное продолжение. В тот день на земле загорелся пассажирский самолёт Ту-154А авиакомпании «Аэрофлот». К счастью, обошлось без жертв, но лайнер полностью выгорел и был признан непригодным для эксплуатации. Однако именно этот трагический случай подарил советскому кинематографу уникальный реквизит для создания первого в СССР фильма-катастрофы «Экипаж», рассказывает АиФ-Новосибирск.
Воздушное судно Ту-154А с бортовым номером СССР-85087 было выпущено Куйбышевским авиазаводом в 1974 году и вскоре передано Толмачёвскому авиаотряду. 18 февраля 1978 года авиалайнер проходил подготовку к очередному рейсу. Из-за холодной погоды салон обогревался с помощью калорифера УМП-350. Однако один из техников, оставив обогреватель без присмотра, не заметил, что перед впускным отверстием устройства оказалась ветошь. Потоком воздуха её затянуло в аппарат, что привело к воспламенению.
Пламя быстро распространилось по отделке салона и достигло крыши фюзеляжа. Возгорание заметили слишком поздно — к тому моменту верхняя часть самолёта уже была охвачена огнём. Пожарные прибыли на место, но их усилия оказались недостаточными. В итоге воздушное судно выгорело, а авиакомпания была вынуждена списать практически новый лайнер.
Министерство гражданской авиации провело расследование, выявившее серьёзные нарушения в работе аэродромных служб. В частности, неисправность подогревателя могла быть устранена заранее, а оставление обогревателя без контроля стало критической ошибкой. Виновным в инциденте признали техника, который получил три года лишения свободы. Руководство аэропорта и другие причастные сотрудники понесли дисциплинарные наказания.
Казалось, что на этом история самолёта завершится, но спустя год режиссёр Александр Митта приступил к съёмкам фильма «Экипаж» — первого в СССР фильма-катастрофы про авиацию. По сюжету картина должна была содержать сцены пожара на борту, однако воссоздать их на макете было сложно и дорого. Тогда команда кинематографистов узнала о сгоревшем в Новосибирске Ту-154 и решила использовать его в качестве реквизита.
К весне 1979 года оставшаяся хвостовая часть авиалайнера была транспортирована в Москву. Именно в ней снимались сцены аварийной посадки, ликвидации возгорания и борьбы экипажа за жизнь пассажиров. Благодаря реалистичности съёмок фильм произвёл огромное впечатление на зрителей и стал культовым в истории советского кино.
Фильм «Экипаж» вышел в прокат в 1979 году и собрал более 71 миллиона зрителей, став одной из самых успешных картин своего времени. Интересно, что помимо новосибирского Ту-154, в съёмках использовался ещё один авиалайнер, который ранее был выведен из эксплуатации из-за разлитой на борту ртути. Однако именно «толмачёвский хвост» сыграл ключевую роль в создании реалистичных сцен катастрофы.