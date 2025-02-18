Корпорация МСП поможет малым и средним компаниям в реализации 250 турпроектов

Среди МСП, воспользовавшихся услугами сервиса «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», оказалась компания из столицы. Она занимается развитием федеральной сети глэмпингов, инвестируя 100 миллионов рублей собственных средств. Для осуществления своего проекта предприниматель решил использовать цифровую платформу МСП.РФ для поиска необходимых земельных участков. Корпорация МСП подобрала более 50 подходящих вариантов в 10 различных регионах, исходя из заданных критериев. В настоящее время инвестор готовит документы по четырем земельным участкам, чтобы заключить инвестиционное соглашение с Московской областью и оформить их без проведения торгов.