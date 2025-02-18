Корпорация МСП поможет малым и средним компаниям в реализации 250 турпроектов

Posted 18 февраля, 15:17
Published 18 февраля, 15:17
Modified 18 февраля, 15:17
Updated 18 февраля, 15:17
С момента запуска данного сервиса прошло шесть месяцев, и им уже воспользовались 38 регионов. Наиболее востребованными оказались гостиницы, кемпинги и глэмпинги (86 объектов), а также многофункциональные зоны дорожного сервиса (41 объект). Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В рамках функционирования сервиса было подано более 100 заявок от предпринимателей на создание туристической инфраструктуры. Примерно 40% из них на общую сумму свыше 11 млрд рублей получили одобрение от Корпорации МСП и регионов для комплексного сопровождения. Три проекта, сумма которых составляет 4,2 млрд рублей, уже структурированы и переданы в финансовые учреждения.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, была создана уникальная биржа, связывающая потребности регионов с предложениями бизнеса для реализации туристических проектов в различных частях страны. Эксперты корпорации вместе с местными властями помогают структурировать каждый инвестиционный проект, чтобы привлечь финансирование от банков, а также подобрать и организовать площадки для их реализации.
Кроме того, он отметил, что предприниматели могут воспользоваться широким спектром инструментов развития, представленных как на федеральном, так и на региональном уровне, — более 70 финансовых и нефинансовых механизмов доступны для них.
Среди МСП, воспользовавшихся услугами сервиса «Поддержка предпринимателей в сфере туризма», оказалась компания из столицы. Она занимается развитием федеральной сети глэмпингов, инвестируя 100 миллионов рублей собственных средств. Для осуществления своего проекта предприниматель решил использовать цифровую платформу МСП.РФ для поиска необходимых земельных участков. Корпорация МСП подобрала более 50 подходящих вариантов в 10 различных регионах, исходя из заданных критериев. В настоящее время инвестор готовит документы по четырем земельным участкам, чтобы заключить инвестиционное соглашение с Московской областью и оформить их без проведения торгов.
Напомним, в 2024 году Корпорация МСП запустила сервис «Поддержка предпринимателей в сфере туризма» на платформе МСП.РФ. Данная инициатива предлагает бизнесменам возможность изучать спрос регионов на развитие туристической инфраструктуры. Кроме того, они могут воспользоваться как региональными, так и федеральными мерами поддержки для инвестиционных проектов, включая комплексное сопровождение. Также имеется возможность подать заявку для реализации своих инициатив в сфере туризма.