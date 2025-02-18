Кто такой глава АО «САХ» Южаков и что стоит за его задержанием в Новосибирске

Особняком стоит туманная история о том, что в 2024 году, незадолго до акционирования, «Спецавтохозяйство» получило 940 миллионов рублей в виде субсидии от муниципалитета. Вряд ли городской бюджет может себе позволить такую единовременную выплаты. Годом ранее размер этой субсидии составлял 50 миллионов. Скорее всего, деньги были выделены городу из областного бюджета. По заявлению Александра Южакова, эти средства были использованы для погашения кредитов, выплаты по лизинговым соглашениям и других целевых расходов.