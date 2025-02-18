Кто такой глава АО «САХ» Южаков и что стоит за его задержанием в Новосибирске

Posted 18 февраля, 06:41
Published 18 февраля, 06:41
Modified 18 февраля, 06:43
Updated 18 февраля, 06:43
Задержанный по подозрению в вымогательстве взятке директор АО «Спецавтохозяйство» (САХ) Александр Южаков возглавил предприятие 17 июле 2024 года. Южаков по образованию инженер-экономист, на эту должность (тогда САХ еще имел статус муниципального предприятия) он пришел с поста директора по экономике и финансам ГК «Первый строительный фонд». Это один из крупнейших застройщиков региона, который принадлежит вице-спикеру Законодательного собрания Новосибирской области Майису Мамедову.
Подобная смена работы выглядит нелогично. До ухода в строительный бизнес Александр Южаков занимал позиции топ-менеджера в межрегиональном филиале «Сибирь» компании «Ростелеком» и ОАО «Сибирьтелеком». Филиал «Сибирь» до избрания в Госдуму возглавлял Максим Кудрявцев.
Спустя месяц после назначения региональная прокуратура направила муниципалитету требование о расторжении трудового договора с Южаковым. На тот момент, когда он возглавил муниципальное предприятие, Южаков числился руководителем и учредителем нескольких коммерческих компаний. Подобное совмещение запрещено законодательством. Но увольнять его не стали — новоиспеченный муниципальный служащий вышел из состава всех прошлых бизнес-структур.
На посту директора МУП «САХ» Южакову сразу пришлось заниматься вопросами реорганизации муниципального унитарного предприятия в акционерное общество со 100-процентным участием муниципалитета. Эта юридическая процедура достаточно формальная и обосновывается требованием федерального законодательства. Но в ходе нее МУП захлестнула волна исковых заявлений.
По состоянию на начало января 2025 года к МУП «САХ» было подано 27 исков на общую сумму 453 миллиона рублей. Основная часть их них, на сумму около 320 миллионов рублей, поступила в Арбитражный суд Новосибирской области с ноября прошлого года. Согласно данным картотеки арбитражных дел, истцами выступают региональное МинЖКХ, Росприроднадзор и поставщики коммунальных услуг.
И несмотря на реорганизацию, АО «САХ», как правопреемнику МУП «САХ», в результате рассмотрения этих исков вполне может грозить банкротство.
Независимые наблюдатели отмечают, что задержание второго за неполный год руководителя регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (предшественник Южакова на этом посту, Андрей Зыков, находится под следствием по подозрению в присвоении бюджетных средств), усложняющаяся финансовая ситуация в компании и серия скандалов вокруг невывоза бытового мусора могут быть звеньями одной цепи.
«Я не исключаю, что так расчищают место для нового регоператора. И на это место вполне может прийти крупная федеральная структура под предлогом того, что местные управленцы никак не могут справиться с тем, чтобы вытащить эту отрасль дурнопахнущего, во всех смыслах, бизнеса из кризиса. Ситуация выглядит, на самом деле, очень нехорошо: действующий регоператор в долгах, „мусорная концессия“ провалена, так и не началось строительство новых полигонов и заводов по сортировке», — говорит председатель общественной организации «Центр правовых инициатив потребителей» Михаил Михайлов.
Кроме того, результатом деятельности Александра Южакова стало фактические уничтожение действовавшей в регионе системы раздельного сбора и переработки отходов. После назначения на пост главы «Спецавтохозяйства» он заявил, что намерен делать бизнес на вторичной переработке и отказался от сотрудничества с компаниями, которые десятилетиями выстраивали систему раздельного сбора. В результате эти компании были по сути выдавлены с рынка, а «САХ» так толком и не смог занять пустующую нишу.
Особняком стоит туманная история о том, что в 2024 году, незадолго до акционирования, «Спецавтохозяйство» получило 940 миллионов рублей в виде субсидии от муниципалитета. Вряд ли городской бюджет может себе позволить такую единовременную выплаты. Годом ранее размер этой субсидии составлял 50 миллионов. Скорее всего, деньги были выделены городу из областного бюджета. По заявлению Александра Южакова, эти средства были использованы для погашения кредитов, выплаты по лизинговым соглашениям и других целевых расходов.
Возможно, что вымогательство взятки, в котором сейчас подозревают главу АО «САХ» — только начало большого расследования, к которое могут быть вовлечены фигуры более весомые, чем директор «Спецавтохозяйства».