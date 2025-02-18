Квартиры с летними террасами и двор с ручьем: чем удивит «Лебедевский» от Брусники

Posted 18 февраля, 02:00
Published 18 февраля, 02:00
Modified 18 февраля, 02:00
Updated 18 февраля, 02:00
«Лебедевский» — это концепция, ориентированная на гармоничное сочетание функциональности, эстетики и природного окружения. При строительстве компания обратилась к философии конструктивизма, Баухауса и идеям известного архитектора Ле Корбюзье. «Брусника» в очередной раз подтверждает свою репутацию застройщика, который не боится внедрять инновационные решения и заботиться о каждой детали.
В качестве площадки для будущего жилого района выбрали уникальную зону с многоступенчатым рельефом в районе улицы Георгия Колонды.
«Наша особенная „фишка“ — водный объект. Мы интегрировали в проект естественный ручей, который весной наполняется талой водой, и завершили его красивым фонтаном. Вокруг него формируется общественное пространство — своеобразный комьюнити-центр, где жители смогут собираться и проводить время», — рассказал руководитель отдела мастер-плана «Брусники» Сергей Гапоненко во время масштабной презентации «Лебедевского».
При разработке концепции архитекторы ориентировались на рельеф участка, перепад высот на котором достигает 17 метров. Гапоненко подчеркивает, что для проектировщиков это было не просто вызовом, а возможностью создать интересную и многогранную городскую среду. Так, постройки будут разной этажности, но при этом общий контур кровли будет ровным.
За счет рельефа удалось спроектировать квартиры с более высокими, чем обычно, потолками.
«Архитектурную концепцию разработало европейское бюро. Основной объем здания выполнен в белом цвете, что делает его визуально легким. Верхние этажи имеют собственный ритм фасадов, подчеркивающий их уникальность, — поделилась главный специалист-архитектор компании Мария Хрущелева. — Первый этаж оформлен в темных оттенках, что создает контраст и визуально приближает масштаб здания к человеку. Первые этажи спроектированы под коммерческие помещения. Теплый свет их витрин сделает квартал уютным и безопасным».
Рядом с «Лебедевским» расположены зеленые зоны и объекты— школы, детские сады, спорткомплекс. Через дорогу от «Лебедевского» располагаются крупный мебельно-строительный магазин, известный спа-комплекс, лесопарк и центр подготовки по спортивной гимнастике. В самом квартале разместят муниципальный детский сад, что будет особенно удобно для семей с детьми.
Во время разработки проекта специалисты немалое значение придали обустройству общественных пространств. Руководитель PR-отдела Сергей Ермак отмечает, что для компании важно, чтобы двор был не только удобным, но и способствовал развитию детей. По его словам, «если дети не играют во дворе, значит, он не соответствует нашим стандартам». В планах сделать двор привлекательным для жителей любого возраста, чтобы в нем можно было погулять, отдохнуть, собраться с соседями и заняться например йогой.
Каждый дом «Лебедевского» начинается с продуманных входных групп. Принцип комфорта перенесли также на подъезды, его основа — чтобы уют продолжался и за пределами квартиры. Входные группы оформлены в современном стиле с элементами скандинавского дизайна: натуральные материалы, теплые оттенки, панорамные зеркала и мягкая мебель в вестибюлях.
«Мы стремимся к тому, чтобы жители, уже заходя в общественные зоны, чувствовали себя как дома. Для этого в подъездах предусмотрена мягкая мебель — здесь можно подождать такси или просто передохнуть. Также в интерьере есть зеркала, чтобы перед выходом можно было взглянуть на себя и поправить прическу», — поделилась главный специалист-архитектор Мария Хрущелева.
Вход в подъезд предусмотрен как со стороны улицы, так и со двора, что упрощает передвижение жителей. В холодное время года комфорт обеспечит теплый тамбур с домофоном, а система трехступенчатой грязезащиты сохранит чистоту в подъезде. Коляски и велосипеды можно оставлять в специально отведенных помещениях, а видеонаблюдение обеспечит дополнительную безопасность.
Этих же стандартов придерживались при проектировании паркинга: его дизайн выдержали в минималистическом стиле, грамотно продумали освещение, чтобы оно подчеркивало самое главное — входные группы, парковочные места и указатели.
В «Лебедевском» архитекторы спроектировали десятки планировочных решений, которые удовлетворят самые разные потребности. Высокие потолки (до 3,2 м на верхних этажах), панорамные окна, удобные зоны хранения и летние пространства делают каждую квартиру светлой, просторной и уютной.
«В „Бруснике“ мы уделяем особое внимание летним помещениям. Да, в Новосибирске 80% года — это зима и холода, но всегда находятся клиенты, для которых наличие террасы — принципиально важный момент. Именно для них мы создаем такие решения», — рассказала руководитель отдела партнерских продаж Наталья Самощева.
Летние помещения представлены в виде открытых балконов, лоджий с панорамным остеклением, а также прогулочных террас на верхних этажах.
На старте продаж цены на свободные планировки будут начинаться от 4,6 млн рублей, двухкомнатные квартиры — от 8,8 млн рублей, а трехкомнатные — от 11 млн рублей*. Для покупки возможны четыре варианта: полная оплата; ипотека, в том числе льготная и траншевая; обмен на вашу квартиру и рассрочка. Ввод «Лебедевского» намечен на II квартал 2028 года. В первой очереди строительства запланировано 339 квартир.
Офисы продаж ГК «Брусника»:
+7 (383) 382-99-68
г. Новосибирск
ул. Ленина, 1
Пн-Сб, 10:00–19:00
ООО «БРУСНИКА». Проектные декларации на сайте: наш. дом.рф
*цена действительна на момент публикации