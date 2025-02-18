Квартиры с летними террасами и двор с ручьем: чем удивит «Лебедевский» от Брусники

Во время разработки проекта специалисты немалое значение придали обустройству общественных пространств. Руководитель PR-отдела Сергей Ермак отмечает, что для компании важно, чтобы двор был не только удобным, но и способствовал развитию детей. По его словам, «если дети не играют во дворе, значит, он не соответствует нашим стандартам». В планах сделать двор привлекательным для жителей любого возраста, чтобы в нем можно было погулять, отдохнуть, собраться с соседями и заняться например йогой.