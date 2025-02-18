Медведица из Новосибирска Шилка стала мамой в Японии

В зоопарке японского города Иокогама пополнение — белая медведица Шилка, рожденная в Новосибирске, второй раз стала мамой. Малыш и мама весело играют в своем домике, но за его пределы пока не выходят. О том, что происходит внутри, можно судить по кадрам с камеры видеонаблюдения.