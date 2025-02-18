Медведица из Новосибирска Шилка стала мамой в Японии

Posted 18 февраля, 09:31
Published 18 февраля, 09:31
Modified 18 февраля, 09:33
Updated 18 февраля, 09:33
В зоопарке японского города Иокогама пополнение — белая медведица Шилка, рожденная в Новосибирске, второй раз стала мамой. Малыш и мама весело играют в своем домике, но за его пределы пока не выходят. О том, что происходит внутри, можно судить по кадрам с камеры видеонаблюдения.
Первый медвежонок в Стране восходящего солнца родился у Шилки в 2020 году. Девочку назвали Хочан. Отцом стал медведь Гого, так же привезенный из России.
Шилка родилась в 2013 году и стала первым белым медведем, появившимся в Новосибирском зоопарке за последние 42 года. Она стала любимицей горожан, а через два года была отправлена в Японию по обмену. Тогда многие новосибирцы возмущались таким вариантом развития событий и требовали оставить медведицу на родине.
По словам директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило, обмен животными с зарубежными зоопарками продолжается и сейчас, несмотря на действие международных санкций.