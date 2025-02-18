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Posted 18 февраля, 09:31

Published 18 февраля, 09:31

Modified 18 февраля, 09:33

Updated 18 февраля, 09:33

Шилка была любимицей горожан

Медведица из Новосибирска Шилка стала мамой в Японии

18 февраля 2025, 09:31
Фото: novosibirsk_zoo. Шилка была любимицей горожан
Медвежонок родился веселым и здоровым, сообщили в зоопарке Иокогамы.

В зоопарке японского города Иокогама пополнение — белая медведица Шилка, рожденная в Новосибирске, второй раз стала мамой. Малыш и мама весело играют в своем домике, но за его пределы пока не выходят. О том, что происходит внутри, можно судить по кадрам с камеры видеонаблюдения.

Первый медвежонок в Стране восходящего солнца родился у Шилки в 2020 году. Девочку назвали Хочан. Отцом стал медведь Гого, так же привезенный из России.

Шилка родилась в 2013 году и стала первым белым медведем, появившимся в Новосибирском зоопарке за последние 42 года. Она стала любимицей горожан, а через два года была отправлена в Японию по обмену. Тогда многие новосибирцы возмущались таким вариантом развития событий и требовали оставить медведицу на родине.

По словам директора Новосибирского зоопарка Андрея Шило, обмен животными с зарубежными зоопарками продолжается и сейчас, несмотря на действие международных санкций.

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#Новосибирск#Зоопарк#Белые медведи#Потомство#Япония
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