Над Сибирью навис смог — в двух регионах установлен режим черного неба

Жители Новосибирска и Искитима столкнулись с ухудшением качества воздуха. С 15:00 18 февраля до 18:00 19 февраля 2025 года в этих городах введён режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферные условия препятствуют рассеиванию вредных примесей, создавая угрозу для здоровья населения.