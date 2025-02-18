Над Сибирью навис смог — в двух регионах установлен режим черного неба

Posted 18 февраля, 10:12
Published 18 февраля, 10:12
Modified 18 февраля, 10:14
Updated 18 февраля, 10:14
Жители Новосибирска и Искитима столкнулись с ухудшением качества воздуха. С 15:00 18 февраля до 18:00 19 февраля 2025 года в этих городах введён режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферные условия препятствуют рассеиванию вредных примесей, создавая угрозу для здоровья населения.
По мнению специалистов, основными факторами, способствующими загрязнению воздуха, стали: отсутствие ветра и температурная инверсия, высокая концентрация выбросов от промышленных предприятий, активное использование личного транспорта. Эти условия привели к образованию густого смога, который снижает видимость на дорогах и вызывает у горожан дискомфорт в дыхательных путях.
В период действия режима НМУ жителям городов рекомендуется:
ограничить пребывание на улице, особенно детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями дыхательной системы;
отказаться от активных физических нагрузок на свежем воздухе;
использовать защитные маски при необходимости выхода из дома;
уменьшить использование личного транспорта в пользу общественного;
закрывать окна и двери в жилых помещениях, проветривать квартиры только в утренние или ночные часы, когда концентрация вредных веществ минимальна.
В связи с ухудшением экологической обстановки предприятиям предписано сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Контролирующие органы ведут мониторинг качества воздуха, а также призывают население к ответственному поведению для снижения уровня загрязнения.