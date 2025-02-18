atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 10:12

Published 18 февраля, 10:12

Modified 18 февраля, 10:14

Updated 18 февраля, 10:14

Смог в Новосибирске

Над Сибирью навис смог — в двух регионах установлен режим черного неба

18 февраля 2025, 10:12
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Смог в Новосибирске

В Новосибирской области введен режим черного неба

Режим черного неба объявили в Новосибирской области и Алтайском крае 18 февраля, сообщают синоптики.

Жители Новосибирска и Искитима столкнулись с ухудшением качества воздуха. С 15:00 18 февраля до 18:00 19 февраля 2025 года в этих городах введён режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности. По данным Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, атмосферные условия препятствуют рассеиванию вредных примесей, создавая угрозу для здоровья населения.

По мнению специалистов, основными факторами, способствующими загрязнению воздуха, стали: отсутствие ветра и температурная инверсия, высокая концентрация выбросов от промышленных предприятий, активное использование личного транспорта. Эти условия привели к образованию густого смога, который снижает видимость на дорогах и вызывает у горожан дискомфорт в дыхательных путях.

В период действия режима НМУ жителям городов рекомендуется:

  • ограничить пребывание на улице, особенно детям, пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями дыхательной системы;

  • отказаться от активных физических нагрузок на свежем воздухе;

  • использовать защитные маски при необходимости выхода из дома;

  • уменьшить использование личного транспорта в пользу общественного;

  • закрывать окна и двери в жилых помещениях, проветривать квартиры только в утренние или ночные часы, когда концентрация вредных веществ минимальна.

В связи с ухудшением экологической обстановки предприятиям предписано сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Контролирующие органы ведут мониторинг качества воздуха, а также призывают население к ответственному поведению для снижения уровня загрязнения.

Прогнозы экспертов: искусственный интеллект и ChatGPT могут угрожать экологии планеты
Узнать подробнее
Читайте также:
Ученые выяснили: уровень микропластика в Байкале сравним с загрязнением ОбиПолмиллиона заплатят коммерсанты за загрязнение реки в Новосибирской областиЗагрязнение реки за полмиллиона: коммунальная компания травила новосибирский водоем
#Алина Гурицкая#Общество#Экология#Новосибирская область#Загрязнение#Сибирь#Смог#Алтайский край#Качество воздуха#Атмосфера
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика