Новосибирский турист заразился опасным паразитом в Королевстве Камбоджа

Дмитрий Фролов отправился с женой отдыхать в азиатские страны. Сначала они были в Таиланде, а затем переехали в Королевство Камбоджа. В один момент мужчина начал замечать сыпь и зуд на теле. Спускать на самотек турист это не стал и обратился в больницу.