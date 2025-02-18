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Posted 18 февраля, 02:01

Published 18 февраля, 02:01

Modified 18 февраля, 02:02

Updated 18 февраля, 02:02

Мужчина заболел

Новосибирский турист заразился опасным паразитом в Королевстве Камбоджа

18 февраля 2025, 02:01
Фото: Изображение Midjourney. Мужчина заболел
Путешественник из Новосибирска заразился опасным паразитом в другом государстве, о чем рассказал сам сибиряк.

Дмитрий Фролов отправился с женой отдыхать в азиатские страны. Сначала они были в Таиланде, а затем переехали в Королевство Камбоджа. В один момент мужчина начал замечать сыпь и зуд на теле. Спускать на самотек турист это не стал и обратился в больницу.

Медики сказали сибиряку о том, что во время отдыха на пляже тот подхватил личинку нематоды Larva migrans, пишет Сиб.фм. Однако опасный паразит не размножается в человеческом теле, а вызывают лишь дискомфорт. Он несет вред животным.

Тем временем в Новосибирской области отмечен рост заболевших. Речь идет об ОРВИ и гриппе. Из-за большого числа зараженных, в регионе частично закрывали школы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Вирус#Заболеваемость
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