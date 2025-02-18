Новосибирский турист заразился опасным паразитом в Королевстве Камбоджа

Posted 18 февраля, 02:01
Published 18 февраля, 02:01
Modified 18 февраля, 02:02
Updated 18 февраля, 02:02
Дмитрий Фролов отправился с женой отдыхать в азиатские страны. Сначала они были в Таиланде, а затем переехали в Королевство Камбоджа. В один момент мужчина начал замечать сыпь и зуд на теле. Спускать на самотек турист это не стал и обратился в больницу.
Медики сказали сибиряку о том, что во время отдыха на пляже тот подхватил личинку нематоды Larva migrans, пишет Сиб.фм. Однако опасный паразит не размножается в человеческом теле, а вызывают лишь дискомфорт. Он несет вред животным.
Тем временем в Новосибирской области отмечен рост заболевших. Речь идет об ОРВИ и гриппе. Из-за большого числа зараженных, в регионе частично закрывали школы.