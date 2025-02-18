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Posted 18 февраля, 11:45

Published 18 февраля, 11:45

Modified 18 февраля, 11:47

Updated 18 февраля, 11:47

Маршрутка в Новосибирске

Очередное повышение цен: в Новосибирске хотят увеличить стоимость проезда в маршрутке

18 февраля 2025, 11:45
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Маршрутка в Новосибирске

В Новосибирске хотят повысить стоимость проезда в маршрутках

В Новосибирске обсуждают повышение тарифов на маршрутки, в стоимость поездки включили НДС 5%, сообщили пассажиры.

Жители Новосибирска столкнулись с неожиданным повышением стоимости проезда в маршрутках №65 и №90. В салонах появились объявления, где указано, что проезд теперь стоит 50 рублей плюс 5% НДС, что в итоге составляет 52,5 рубля. Это вызвало бурное обсуждение в соцсетях и массу вопросов к перевозчику.

Как пояснили в мэрии Новосибирска, маршруты №65 («М. Заельцовская» — Ул. Лобачевского) и №90 («Цветущая Плющиха — Волейбольный центр») работают по нерегулируемому тарифу. Это значит, что перевозчик ООО «ПАТП-1118» сам устанавливает стоимость проезда, исходя из своих затрат и экономической ситуации. Муниципальные власти не могут вмешиваться в этот процесс.

В то же время проезд в городском общественном транспорте (автобусы, трамваи, троллейбусы) остается фиксированным — 40 рублей.

Не все новосибирцы готовы с пониманием отнестись к нововведениям. В комментариях к публикациям в соцсетях горожане бурно обсуждают ситуацию:

«Это что вообще за цирк с конями? Почему перевозчик принимает такое решение? А почему сразу тысячу за проезд не просить?» — возмущается пользователь Сети Игорь.
«Вот только сделайте нормальные маршрутки, чтобы сиденья не разваливались и зимой не было -20 в салоне, тогда поговорим о повышении», — пишет Екатерина.
«Гениально! Давайте теперь платить за проезд в маршрутке с динамическим курсом рубля! Сегодня 52,5 рубля, завтра 55, послезавтра — 60!» — иронизирует Михаил.

Некоторые комментаторы, хотя и шутя, предлагают радикальные меры:

«Есть идея: если в маршрутке не греют печки или нет кондиционера, платить меньше или вообще не платить», — комментирует Юлия.

Пока перевозчик ООО «ПАТП-1118» не дает четких комментариев о возможном пересмотре тарифов.

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