Очередное повышение цен: в Новосибирске хотят увеличить стоимость проезда в маршрутке

Как пояснили в мэрии Новосибирска, маршруты №65 («М. Заельцовская» — Ул. Лобачевского) и №90 («Цветущая Плющиха — Волейбольный центр») работают по нерегулируемому тарифу. Это значит, что перевозчик ООО «ПАТП-1118» сам устанавливает стоимость проезда, исходя из своих затрат и экономической ситуации. Муниципальные власти не могут вмешиваться в этот процесс.