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Posted 18 февраля, 03:26

Published 18 февраля, 03:26

Modified 18 февраля, 03:28

Updated 18 февраля, 03:28

Какое блюдо принесла сибирячка

Повар из Новосибирска удивила Рената Агзамова в «Битве шефов»

18 февраля 2025, 03:26
Новосибирский повар покорила Рената Агзамова в кулинарном шоу: выпуск с участницей вышел на телеканале «Пятница!».

Кулинар из Новосибирска решила испытать удачу в шоу «Битва шефов» (16+). Она принесла на кастинг киш с курицей и грибами. Не всем по душе пришлось блюдо 30-летней Ольги Силиной.

Фото: «Пятница!»

Ведущий Константин Ивлев не оценил приготовленное угощение, объяснив, что там мало соли и сухая курица. С ним не согласился Ренат Агзамов. Он отметил, что сибирячка просто использовала не ту часть курицы. В итоге первый шеф сказал участнице нет, а второй сказал ей да. Таким образом Ольга и прошла кастинг.

Фото: «Пятница!»

В первом испытании повар пожарила курицу, которой и покорила сердце Рената Агзамова. Однако на втором испытании Константину Ивлеву не сильно зашло блюдо сибирячки. До финального испытания кулинар не дошла. Ей не удалось выиграть заветный приз — деньги, а также стать победительницей.

Фото: «Пятница!»

Ранее чемпион из Новосибирска Роман Власов травмировался на шоу «Титаны» (16+). Однако сдаваться он не собирается.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Еда#Шоу#Кастинг
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