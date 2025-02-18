Повар из Новосибирска удивила Рената Агзамова в «Битве шефов»

Ведущий Константин Ивлев не оценил приготовленное угощение, объяснив, что там мало соли и сухая курица. С ним не согласился Ренат Агзамов. Он отметил, что сибирячка просто использовала не ту часть курицы. В итоге первый шеф сказал участнице нет, а второй сказал ей да. Таким образом Ольга и прошла кастинг.