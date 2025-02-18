Повар из Новосибирска удивила Рената Агзамова в «Битве шефов»

Posted 18 февраля, 03:26
Published 18 февраля, 03:26
Modified 18 февраля, 03:28
Updated 18 февраля, 03:28
Кулинар из Новосибирска решила испытать удачу в шоу «Битва шефов» (16+). Она принесла на кастинг киш с курицей и грибами. Не всем по душе пришлось блюдо 30-летней Ольги Силиной.
Ведущий Константин Ивлев не оценил приготовленное угощение, объяснив, что там мало соли и сухая курица. С ним не согласился Ренат Агзамов. Он отметил, что сибирячка просто использовала не ту часть курицы. В итоге первый шеф сказал участнице нет, а второй сказал ей да. Таким образом Ольга и прошла кастинг.
В первом испытании повар пожарила курицу, которой и покорила сердце Рената Агзамова. Однако на втором испытании Константину Ивлеву не сильно зашло блюдо сибирячки. До финального испытания кулинар не дошла. Ей не удалось выиграть заветный приз — деньги, а также стать победительницей.
Ранее чемпион из Новосибирска Роман Власов травмировался на шоу «Титаны» (16+). Однако сдаваться он не собирается.