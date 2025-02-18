Появилось видео похищения ребенка отцом-австралийцем в Новосибирске

Мужчина имеет двойное гражданство: России и Австралии. Мать боится, что ее сына могут перевезти в другое государство через Казахстан. Сам отец записал видеообращение, где заявил, что его экс-супруга не давала общаться с детьми. С его слов, с мальчиком все хорошо, а женщина развила скандал.