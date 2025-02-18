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Posted 18 февраля, 09:56

Published 18 февраля, 09:56

Modified 18 февраля, 09:58

Updated 18 февраля, 09:58

Ребенка ищут

Появилось видео похищения ребенка отцом-австралийцем в Новосибирске

18 февраля 2025, 09:56
Фото: 1MI. Ребенка ищут
В Новосибирске был похищен ребенок: появились кадры с момента инцидента.

16 февраля шестилетний ребенок гулял с мамой. В один момент к ним подбежали мужчины и похитили его. Как рассказала родительница, среди злоумышленников был отец мальчика.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождения несовершеннолетнего. Возбуждено дело по факту похищения. Его отца объявили в розыск.

Видео: КП-Новосибирск.

Мужчина имеет двойное гражданство: России и Австралии. Мать боится, что ее сына могут перевезти в другое государство через Казахстан. Сам отец записал видеообращение, где заявил, что его экс-супруга не давала общаться с детьми. С его слов, с мальчиком все хорошо, а женщина развила скандал.

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