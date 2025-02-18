Производитель «Бионорда» отреагировал на отказ использовать его в Новосибирске

Одним из ключевых преимуществ «Бионорда» является пониженная коррозионная активность. По итогам профильных испытаний показатель коррозии у материала, как правило, не превышает 0,4. Для сравнения, у традиционной технической соли (галита) он может достигать 1,1, что более чем вдвое выше и объясняет, почему именно соль и песко-соляная смесь зачастую становятся причиной серьёзной коррозии металлоконструкций и кузовов автомобилей. Тем не менее в общественном восприятии нередко случается подмена понятий: негативные эффекты, вызванные агрессивной солевой средой, приписываются «Бионорду» по причине ошибочного отождествления всех противогололёдных материалов с «вредной химией».