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Posted 18 февраля, 08:09

Published 18 февраля, 08:09

Modified 18 февраля, 08:11

Updated 18 февраля, 08:11

Использование «Бионорда»

Производитель «Бионорда» отреагировал на отказ использовать его в Новосибирске

18 февраля 2025, 08:09
Фото: 1MI. Использование «Бионорда»
Накануне в Новосибирске было озвучено, что «Бионорда» на дорогах областного центра больше не будет.

Накануне в мэрии Новосибирска рассказали, что готовы применять новые подходы для поддержания чистоты на улицах. Производитель «Бионорда» отреагировал на новость и направил в редакцию издания комментарий, который приведен ниже:

На протяжении последних нескольких лет «Бионорд» активно и в больших объёмах применяют в большинстве крупных городов России. При столь масштабной его эксплуатации количество жалоб от граждан остаётся относительно невысоким. В отдельных случаях УЗПМ обеспечивает оперативное рассмотрение замечаний и проводит лабораторные исследования для установления причин повреждений, будь то коррозия на автомобилях или порча обуви.При этом подавляющая часть претензий к реагенту, с которыми сталкивается УЗПМ, возникает при несоблюдении рекомендаций по его использованию.

Для достижения оптимального результата при применении «Бионорда» важно следование технологическому регламенту: точная норма расхода на единицу площади, учёт температурных условий и своевременная уборка отработанной снежно-ледовой массы. Если эти рекомендации не выполняются, или реагент смешивается с другими (более агрессивными) веществами, возникают претензии, которые ошибочно адресуются «Бионорду».

Одним из ключевых преимуществ «Бионорда» является пониженная коррозионная активность. По итогам профильных испытаний показатель коррозии у материала, как правило, не превышает 0,4. Для сравнения, у традиционной технической соли (галита) он может достигать 1,1, что более чем вдвое выше и объясняет, почему именно соль и песко-соляная смесь зачастую становятся причиной серьёзной коррозии металлоконструкций и кузовов автомобилей. Тем не менее в общественном восприятии нередко случается подмена понятий: негативные эффекты, вызванные агрессивной солевой средой, приписываются «Бионорду» по причине ошибочного отождествления всех противогололёдных материалов с «вредной химией».

УЗПМ уважает выбор муниципалитета в вопросе зимнего содержания дорог и не оспаривает право Новосибирска определять собственные стандарты. В то же время важно помнить, что эффективность или неэффективность любого противогололёдного продукта следует оценивать комплексно — по совокупным затратам на поддержание безопасного дорожного движения, защиту инфраструктуры от коррозии, а также объёмам уборочных работ. В большинстве российских регионов «Бионорд» уже доказал свою результативность при корректном использовании.

УЗПМ выражает готовность к конструктивному взаимодействию с администрацией Новосибирска и профильными департаментами, чтобы разъяснить возможности правильного применения «Бионорда» и при необходимости предоставить результаты независимых экспертиз. Такой обмен данными и опытом мог бы способствовать более взвешенному выбору технологий, которые помогут городу сохранить дороги в надлежащем состоянии и обеспечить комфорт горожанам в период гололёда.

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