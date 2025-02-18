Рост цен в Новосибирске: шоколад, водка и колбаса становятся «золотыми»

Posted 18 февраля, 12:26
Published 18 февраля, 12:26
Modified 18 февраля, 12:28
Updated 18 февраля, 12:28
По данным Новосибирскоблстата, в январе 2025 года наибольшее подорожание зафиксировано на шоколад (+8,9%), сырокопченую колбасу (+7%) и водку (+6,9%). В среднем, продукты питания прибавили в цене 3–4%, а исключение составили лишь сезонные овощи и фрукты.
Эксперты объясняют подорожание традиционными причинами: увеличение затрат на сырье и производство; рост цен на топливо и логистику; повышение налоговой нагрузки на бизнес. При этом, согласно последним данным Росстата, реальные доходы граждан в конце 2024 года выросли лишь на 1,2%, что значительно уступает темпам инфляции.
Несмотря на общий рост цен, небольшое снижение зафиксировано на некоторые молочные продукты: молочные смеси для детей (-2,6%); молоко для детей (-2,2%); пастеризованное молоко (-2%).