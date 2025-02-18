Рост цен в Новосибирске: шоколад, водка и колбаса становятся «золотыми»

Эксперты объясняют подорожание традиционными причинами: увеличение затрат на сырье и производство; рост цен на топливо и логистику; повышение налоговой нагрузки на бизнес. При этом, согласно последним данным Росстата, реальные доходы граждан в конце 2024 года выросли лишь на 1,2%, что значительно уступает темпам инфляции.