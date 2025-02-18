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Posted 18 февраля, 12:26

Published 18 февраля, 12:26

Modified 18 февраля, 12:28

Updated 18 февраля, 12:28

Шоколадные конфеты

Рост цен в Новосибирске: шоколад, водка и колбаса становятся «золотыми»

18 февраля 2025, 12:26
Фото: 1MI. Шоколадные конфеты

В Новосибирской области с начала года подорожали водка и шоколад

В Новосибирской области продолжает расти стоимость продуктов питания, в Новосибирскстате назвали основные категории, которые затронула инфляция.

По данным Новосибирскоблстата, в январе 2025 года наибольшее подорожание зафиксировано на шоколад (+8,9%), сырокопченую колбасу (+7%) и водку (+6,9%). В среднем, продукты питания прибавили в цене 3–4%, а исключение составили лишь сезонные овощи и фрукты.

Эксперты объясняют подорожание традиционными причинами: увеличение затрат на сырье и производство; рост цен на топливо и логистику; повышение налоговой нагрузки на бизнес. При этом, согласно последним данным Росстата, реальные доходы граждан в конце 2024 года выросли лишь на 1,2%, что значительно уступает темпам инфляции.

Несмотря на общий рост цен, небольшое снижение зафиксировано на некоторые молочные продукты: молочные смеси для детей (-2,6%); молоко для детей (-2,2%); пастеризованное молоко (-2%).

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#Алина Гурицкая#Экономика#Новосибирская область#Цены#Инфляция#Колбаса#Водка#Росстат#Продукты питания
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