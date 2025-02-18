atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 18 февраля, 07:09

Published 18 февраля, 07:09

Modified 18 февраля, 13:18

Updated 18 февраля, 13:18

Специалисты «Россети Новосибирск» пресекли рекордный объем энерговоровства

Специалисты «Россети Новосибирск» пресекли рекордный объем энерговоровства

18 февраля 2025, 07:09
Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск».
За год выявлено множество случаев кражи электроэнергии на общую сумму более 530 млн рублей, сообщили в энергокомпании.

В крупнейшей электросетевой компании региона подвели итоги работы по борьбе с хищениями электроэнергии на территории Новосибирской области. За 2024 год специалисты «Россети Новосибирск» провели почти 262 тысячи проверок среди физических и юридических лиц. По итогам выявлено 489 фактов незаконного потребления электроэнергии на общую сумму более 530 млн рублей. Это почти в 2 раза выше уровня предыдущего года.

Специалисты эффективно пресекают хищения энергии
Специалисты эффективно пресекают хищения энергии. Фото: пресс-служба «Россети Новосибирск»

Наряду с регулярными рейдами в компании используют современные технологии. В прошлом году энергетики установили около 25 тысяч «умных» счетчиков. Они монтируются вне домовладений абонентов и имеют весомые преимущества для потребителей — снимать показания можно автоматически и дистанционно, а значит нет необходимости в личном визите контролеров и домочадцев никто не побеспокоит. В то же время эти автоматизированные решения позволяют специалистам определить зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования.

Установка «умных» счетчиков выгодна абонентам и позволяет выявлять места возможных хищений
Установка "умных" счетчиков выгодна абонентам и позволяет выявлять места возможных хищений
Установка «умных» счетчиков выгодна абонентам и позволяет выявлять места возможных хищений. Фото: пресс-служба «Россети Новосиирск»
«В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. За прошлый год энергетики совместно с правоохранительными органами провели различные мероприятия по привлечению нарушителей к административной и даже уголовной ответственности по 196 случаям энерговоровства», — говорится в сообщении компании.

По итогам года эффект от борьбы с хищениями превысил 190 млн кВт*ч. Этот результат важен не только для энергетиков, пресечение фактов незаконного потребления позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети до нормального уровня, тем самым обеспечить стабильные параметры качества электроэнергии и надежное снабжение потребителей Новосибирской области, добавили в пресс-службе «Россети Новосибирск».

«Россети» строят подстанцию для одного из крупнейших сырных заводов Сибири
Узнать подробнее
Читайте также:
В 2024 году робот-информатор «Россети Новосибирск» ответил на 854 тысячи звонков«Россети Новосибирск» подключили ещё один дом для расселения сиротАвтопарк «Россети Новосибирск» пополнился новыми автомобилями и спецтехникой
#Новосибирск#Новосибирская область#Хищения#Борьба#Электроэнергия#Россети
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (985) 271-72-19  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 (905) 192-29-13, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика