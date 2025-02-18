Специалисты «Россети Новосибирск» пресекли рекордный объем энерговоровства

Posted 18 февраля, 07:09
Published 18 февраля, 07:09
Modified 18 февраля, 13:18
Updated 18 февраля, 13:18
В крупнейшей электросетевой компании региона подвели итоги работы по борьбе с хищениями электроэнергии на территории Новосибирской области. За 2024 год специалисты «Россети Новосибирск» провели почти 262 тысячи проверок среди физических и юридических лиц. По итогам выявлено 489 фактов незаконного потребления электроэнергии на общую сумму более 530 млн рублей. Это почти в 2 раза выше уровня предыдущего года.
Наряду с регулярными рейдами в компании используют современные технологии. В прошлом году энергетики установили около 25 тысяч «умных» счетчиков. Они монтируются вне домовладений абонентов и имеют весомые преимущества для потребителей — снимать показания можно автоматически и дистанционно, а значит нет необходимости в личном визите контролеров и домочадцев никто не побеспокоит. В то же время эти автоматизированные решения позволяют специалистам определить зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования.
«В борьбе с хищениями электроэнергии значительную роль играет не только выявление и фиксация фактов незаконного потребления, но и последующее привлечение нарушителей к ответственности. За прошлый год энергетики совместно с правоохранительными органами провели различные мероприятия по привлечению нарушителей к административной и даже уголовной ответственности по 196 случаям энерговоровства», — говорится в сообщении компании.
По итогам года эффект от борьбы с хищениями превысил 190 млн кВт*ч. Этот результат важен не только для энергетиков, пресечение фактов незаконного потребления позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети до нормального уровня, тем самым обеспечить стабильные параметры качества электроэнергии и надежное снабжение потребителей Новосибирской области, добавили в пресс-службе «Россети Новосибирск».