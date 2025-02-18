Специалисты «Россети Новосибирск» пресекли рекордный объем энерговоровства

Наряду с регулярными рейдами в компании используют современные технологии. В прошлом году энергетики установили около 25 тысяч «умных» счетчиков. Они монтируются вне домовладений абонентов и имеют весомые преимущества для потребителей — снимать показания можно автоматически и дистанционно, а значит нет необходимости в личном визите контролеров и домочадцев никто не побеспокоит. В то же время эти автоматизированные решения позволяют специалистам определить зоны повышенных коммерческих потерь электроэнергии и, соответственно, выработать адресные меры реагирования.