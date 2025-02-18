Ущерб энергетикам Новосибирска от незаконных майнеров — один из крупнейших в стране

Posted 18 февраля, 10:06
Published 18 февраля, 10:06
Modified 18 февраля, 10:08
Updated 18 февраля, 10:08
За 2024 год специалисты компании «Россети Новосибирск» пресекли незаконную деятельность 8 майнинговых ферм, осуществлявших неучтенное потребление электроэнергии. Общий объем хищения энергоресурса криптофермами составил 66 млн кВт*ч на сумму 400,7 млн рублей, что превышает уровень предыдущего года в 4 раза.
В целом по группе «Россети» ущерб от «черных» майнеров в 2024 году превысил 1,3 млрд рублей. Помимо Новосибирской области высокий уровень хищения энергоресурса криптофермами зафиксирован на Северном Кавказе (60 млн рублей) и в центральной части страны (120 млн рублей).
В Новосибирской области за последние 4 года незаконный майнинг начал активно набирать обороты. Энергетики, в свою очередь, так же усилили контрольные мероприятия и расширили практику межведомственного взаимодействия в части совместных рейдов с участием правоохранительных органов.
«В период 2021–2024 гг. пресечена деятельность 34 ферм по добыче криптовалюты, их общий объем неучтенного потребления составил 95 млн кВт*ч электроэнергии на сумму более 559,3 млн рублей. В рамках следственных мероприятий изъято более 4 000 единиц оборудования для майнинга, 9 трансформаторов 10кВ/0,4кВ и прочее сетевое оборудование в количестве 47 штук», — говорится в сообщении энергокомпании.
По фактам энерговоровства специалистами «Россети Новосибирск» поданы заявления в полицию, по 20 из них возбуждены уголовные дела. Почти в половине случаев следствие уже завершено и вынесены приговоры суда, добавили в пресс-службе компании.
Один из самых масштабных фактов был зафиксирован весной 2024 года. Тогда энергетики и полиция выявили сразу 4 майнинг-фермы, принадлежащих одному владельцу и незаконно подключенных к электросетям. Хищение электроэнергии осуществлялось в промышленном масштабе. По расчетам специалистов «Россети Новосибирск», предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 197 млн рублей. В настоящее время в отношении владельца сети майнинг-ферм возбуждены 2 уголовных дела, ведется расследование, фигурант находится в СИЗО.
Еще одно крупное дело о взыскании бездоговорного потребления электрической энергии новосибирские энергетики выиграли в начале февраля. Судом апелляционной инстанции подтверждено взыскание с предпринимателя более 42 млн руб. Специалисты «Россети Новосибирск» полагают, что нарушитель незаконно подключил к электросетям оборудование для добычи криптовалюты, которое разместил в контейнере на площадке пекарни в селе Толмачёво.
Кроме того, продолжается суд по делу о подпольной криптоферме депутата Криводановского сельсовета. На днях представители «Россети Новосибирск» выступили на процессе — майнер похитил электроэнергии на 6,5 млн рублей.