Ущерб энергетикам Новосибирска от незаконных майнеров — один из крупнейших в стране

Один из самых масштабных фактов был зафиксирован весной 2024 года. Тогда энергетики и полиция выявили сразу 4 майнинг-фермы, принадлежащих одному владельцу и незаконно подключенных к электросетям. Хищение электроэнергии осуществлялось в промышленном масштабе. По расчетам специалистов «Россети Новосибирск», предприятию был нанесен ущерб на сумму свыше 197 млн рублей. В настоящее время в отношении владельца сети майнинг-ферм возбуждены 2 уголовных дела, ведется расследование, фигурант находится в СИЗО.